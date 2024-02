Migliorie nei cimiteri. Fotovoltaico e nuovi loculi. Lavori da 2 milioni e mezzo

Oltre 2 milioni e mezzo di lavori. Nuovi loculi, manutenzione straordinaria di arredi e tombe, opere di miglioria e un grande impianto fotovoltaico per ridurre l’impatto energetico del forno crematorio. È il piano di investimenti e manutenzioni per gli anni 2023-2025 di Azimut per i cimiteri del territorio comunale di Ravenna. Sono tutte spese sostenute direttamente da Azimut che riguardano non solo il monumentale in città, ma anche i piccoli camposanti nelle frazioni. Per il futuro un investimento è richiesto (ma non in programma per il momento) anche al Comune: quello che serve per espandere il cimitero di Ravenna, per il quale è previsto un allargamento lato industrie.

Veniamo intanto ai lavori messi in cantiere da Azimut, alcuni dei quali già completati. Tra questi ultimi c’è in particolare il nuovo impianto fotovoltaico da 180mila euro, la cui installazione è terminata a dicembre e che dovrebbe entrare in funzione a breve. L’energia prodotta verrà utilizzata soprattutto per alimentare il forno crematorio, in modo da renderne l’impatto più ’green’. Un intervento analogo - non compreso nei 2 milioni e mezzo di lavori in questione, trattandosi di un altro comune - è in corso anche al cimitero di Faenza, sempre gestito da Azimut.

Tra gli altri interventi in programma per l’anno scorso e terminati o a buon punto troviamo la costruzione di loculi nei cimiteri di Ravenna, Piangipane e Massa Castello e nuovi ossari a Gambellara, Piangipane e San Bartolo. Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, a Coccolia hanno riguardato un blocco di loculi, a Ravenna la sistemazione del viale principale, il completamento di intonaci e tinteggiature, i tetti e il blocco multipiano accanto all’ingresso del crematorio, oltre a opere di miglioramento del giardino del ricordo. Sono stati eseguiti interventi di recupero di un deposito anche a Sant’Alberto. La messa in sicurezza del cimitero monumentale di Ravenna, come spiegano da Azimut, riguarda anche "le fognature, l’illuminazione e l’allontanamento dei colombi, che creano guai a causa del guano".

Tra quest’anno e il prossimo saranno costruiti nuovi loculi e ossari a Ravenna, Coccolia, Gambellara, San Bartolo, Villanova San Michele, Sant’Alberto, Campiano e San Pietro in Trento. Inoltre saranno sistemati parapetti e stradelli nel forese, introdotto più verde, ristrutturato un magazzino ex inceneritore di rifiuti e rimosso o incapsulato tutto l’amianto presente nei cimiteri di Ravenna.

Azimut inoltre ha avanzato al Comune delle richieste circa lavori che per competenza devono essere finanziati da Palazzo Merlato, ma che l’azienda ritiene necessari in futuro. Tra questi c’è un’espansione del monumentale di Ravenna, anche grazie a urbanizzazioni: "Bisognerebbe iniziare a parlare di un ampliamento – spiegano da Azimut – perché ormai l’area è quasi totalmente completata. È stato già previsto un allargamento lato zona industriale: è il prossimo passaggio che bisogna fare per pianificare la costruzione di una nuova parte del cimitero di Ravenna".

sa.ser