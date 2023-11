Migranti a Ravenna: anche 13 minorenni sbarcati al porto

Ravenna, 22 novembre 2023 – La sesta nave di migranti è arrivata al terminal crociere del porto di Ravenna attorno alle 10.45. La nave Geo Barents di Medici senza Frontiere aveva a bordo 57 migranti: 44 uomini e 13 minori non accompagnati.

I naufraghi saranno poi accompagnati in bus al Pala De Andre’ per le operazioni di routine. Tutti sono in buona salute eccetto alcuni casi di scabbia già in trattamento. I più giovani saranno ospitati in una struttura di Santa Maria in Fabriago a Lugo, mentre gli adulti verranno distribuiti secondo un piano concordato con la prefettura di Bologna: 11 a Bologna, 8 a Modena, 6 a Reggio Emilia, 5 a Parma, 4 a Rimini e Forlì Cesena, 3 a Ferrara e Piacenza.