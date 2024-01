Migranti a Ravenna, allarme minorenni

È atteso per oggi al porto di Ravenna l’arrivo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere. A bordo si trovano 336 migranti, di cui 34 minorenni, 27 dei quali non accompagnati: è il numero più alto di profughi mai sbarcato in Emilia-Romagna (nella foto, l’allestimento del Pala de André dove saranno accolti). "Come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte perché questa è l’Emilia-Romagna, una terra che ha la solidarietà e lo spirito di accoglienza nel proprio Dna", assicura l’assessore al Welfare Taruffi. "Tuttavia - prosegue - trovo incomprensibile la decisione del Governo di continuare a designare Ravenna quale porto di sbarco, lontano giorni di navigazione dai punti di salvataggio. Preoccupa inoltre il numero di minorenni non accompagnati a bordo di queste navi – aggiunge Taruffi –. Una situazione la cui gestione sta diventando un’emergenza, sulla quale chiediamo al governo di dare una mano e fare la propria parte. Questo nuovo anno inizia nello stesso modo in cui si è concluso quello precedente, con la dimostrazione che le reiterate affermazioni delle forze politiche che ora sono al governo rispetto a presunti blocchi navali e interruzione degli sbarchi, erano solo parole al vento".