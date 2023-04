Migranti, accoglienza rapida "Ma era meglio un porto più vicino"

"Sbarcare a Ravenna è stato un privilegio, perché abbiamo trovato accoglienza, disponibilità da parte delle autorità, gentilezza e anche velocità nelle operazioni di sbarco. Ciò che non è stato giusto è che a persone in difficoltà fisiche e psichiche, vittime di violenza in Libia, sia stato imposto un lungo viaggio di oltre 900 miglia con onde di due metri e mezzo e forti raffiche di vento. è stato violato il codice del mare che prevede di assistere chi è in difficoltà fino allo sbarco nel punto più vicino". Sono circa le 11 di ieri mattina. In due ore la ‘macchina dell’assistenza’ ai migranti a bordo della nave Humanity 1, ha terminato il lavoro. Lukas, responsabile della comunicazione di Sos Humanity e Viviana, coordinatrice dei soccorsi, entrambi imbarcati, accettano di scambiare alcune battute con i giornalisti.

Ne esce il riassunto di questi cinque giorni: partenza a poche miglia dalla costa libica su un barchino nero (quasi invisibile di notte anche ai soccorritori di Humanity 1), arrivo al terminal crociere di Porto Corsini. Attracco alle 8,30, autorità sanitarie a bordo, e sbarco dei 69 migranti senza problemi. Dai primi riscontri, sette di loro accusano febbre probabilmente per via del freddo patito, molti hanno la scabbia, in tanti hanno subìto violenze fisiche e psichiche mentre si trovavano nei campi di reclusione del governo di Tripoli.

Ancora una volta la tensostruttura che solitamente accoglie i croceristi, ha svolto al meglio la sua funzione di ambulatorio, ufficio per i controlli di polizia, sala ristoro. Per questo i responsabili della Humanity 1 ringraziano per l’accoglienza.

Resta la polemica sul lungo percorso per raggiungere il porto assegnato, stessa sorte toccata alla Ocean Viking il 31 dicembre scorso, con 113 migranti di cui 34 minori, e il successivo 18 febbraio, in cui arrivarono 84 persone (58 minori). Dei 69 sbarcati ieri, la maggior parte proviene da Sudan e Sud Sudan (33), dalla Nigeria (10), Ghana (6), Gambia (5), Eritrea (4) e il resto da Senegal, Guinea, Mali e Togo.

La prefettura ravennate ha coordinato lo smistamento di 38 migranti che in pullman hanno raggiunto il Centro Mattei di Bologna, mentre quelli destinati alle province romagnole e a Ferrara sono stati prelevati direttamente al terminal.

Gli adulti sono stati ripartiti tra Bologna (14); Ferrara (4); Forlì Cesena (5); Modena (11); Parma (5); Piacenza (3); Reggio Emilia (6); Rimini (4). I 18 minori non accompagnati resteranno a Ravenna: 16 alloggiati al Villaggio del Fanciullo e 2 presso la Cooperativa Il Solco.

