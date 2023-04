Migranti al Terminal crociere Lunedì in arrivo un’altra nave A bordo 69 persone salvate in mare

Un’altra nave carica di migranti, salvati nel Mediterraneo, sbarcherà a Ravenna. È la terza da dicembre. Si tratta della Mv Humanity 1 della ong Sos Humanity, con a bordo 69 migranti tra cui 50 uomini, 1 donna e 18 minori non accompagnati. Si trovavano in acque internazionali, al largo della Libia, su un piccolo gommone sovraffollato. "Nessuna delle persone a bordo – ha spiegato ieri la ong – indossava giubbotti di salvataggio e il carburante a bordo era esaurito. Forti venti e onde alte oltre 2 metri hanno reso le operazioni di soccorso particolarmente impegnative. I sopravvissuti sono esausti, molti erano disidratati e una persona era priva di sensi al momento del salvataggio, ma le loro condizioni sono ora state stabilizzate".

Lo sbarco a Ravenna avverrà non prima del pomeriggio di lunedì: la data è importante, ora che è partita la stagione crocieristica. Per tutta la giornata di domenica infatti a Porto Corsini ci sarà la nave Azamara Journey. Da lì la nave successiva, secondo il sito dell’Autorità portuale, è la Marella Explorer, il 7 maggio: prima di allora, insomma, ci sarà tutto il tempo di accogliere i migranti. Anche perché la notizia, arrivata solo ieri, avrebbe reso complesso organizzarsi diversamente. A gennaio si era deciso di optare per far attraccare le navi delle ong alla Fabbrica Vecchia, a Marina di Ravenna, in caso di sbarchi nella stagione delle crociere: ma era stato chiarito anche che questa soluzione sarebbe stata impensabile in caso di scarso preavviso. E la notizia dello sbarco della Mv Humanity 1 è arrivata solo ieri mattina al prefetto Castrese De Rosa, come spiega la Prefettura in una nota. In seguito ieri pomeriggio si è tenuta una prima riunione di coordinamento in Prefettura con il sindaco de Pascale, gli assessori Baroncini e Moschini e rappresentanti di Protezione civile, forze dell’ordine, Capitaneria, Ausl, Autorità portuale, Croce Rossa, Caritas, Ufficio di sanità marittima, vigili del fuoco, 118 e società concessionaria del Terminal crociere.

I migranti saranno divisi secondo un piano regionale: tra gli adulti solo 2 resteranno a Ravenna, mentre 12 andranno a Bologna, 3 a Ferrara, 6 a Forlì-Cesena, 10 a Modena, 4 a Parma, 3 a Piacenza, 6 a Reggio Emilia e 5 a Rimini. Un altro problema è l’accoglienza dei 18 minori non accompagnati: lo scorso 12 aprile il prefetto aveva dichiarato che non ci sono posti disponibili sul nostro territorio. Resta il nodo da sciogliere: "Si sta valutando una prima accoglienza a Ravenna – si legge nella nota della Prefettura –, secondo le disponibilità del territorio provinciale".

