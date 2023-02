Migranti e civiltà in crisi secondo Ferruccio Merisi

Si intitola ’Immigrant song 2.0’, con un richiamo allo storico brano dei Led Zeppelin, lo spettacolo della Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone in programma venerdì alle 21 alla Casa del Teatro di Faenza, nell’ambito della stagione ’Un teatro di comunità’. Il titolo del brano degli Zep "qui è preso a prestito per porre attenzione sulla non-conquista dell’Occidente di oggi da parte di gente che muore in strada o per mare", spiega il regista, Ferruccio Merisi. Lo spettacolo evocherà le figura di Josè Saramago e Thomas Sankara, leader rivoluzionario del Burkina Faso.

Seguirà dibattito; ingresso 2 euro.