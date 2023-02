Migranti, i porti non vanno scelti per ragioni politiche

L’arrivo della Ocean Viking a Porto Corsini non ha creato disagi, né problemi, nonostante i pochi giorni di preavviso con i quali il Ministero dell’Interno ha comunicato alla prefettura lo sbarco. Tutto ha funzionato come previsto, a partire dai controlli sanitari, i primi a cui sono stati sottoposti i migranti, ancora prima di scendere dalla nave. Anche il trasferimento nei diversi centri è avvenuto senza intoppi. Il sindaco ha chiesto al Ministero di convocare una riunione con i sindaci delle città portuali del nord per fare il punto sugli scali marittimi, sulle loro condizioni e funzioni. Perché è fondamentale capire come organizzare i prossimi sbarchi che, con il miglioramento delle condizioni climatiche, aumenteranno. Il fenomeno dei migranti va affrontato con serietà e programmazione, non come se ogni sbarco rappresentasse un’emergenza mai capitata prima, con decisioni prese sempre all’ultimo momento. E la scelta dei porti non può essere di natura politica, ma pratica e organizzativa. L’obiettivo deve essere sempre e solo la salvezza delle persone che si soccorrono in mare, quindi sarebbe meglio raggiungere i porti meglio attrezzati e più vicini. Anche perché il problema vero, in merito ai migranti, arriva dopo, e riguarda l’enorme incognita sul loro futuro una volta arrivati in Italia.