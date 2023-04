Migranti in arrivo nel nostro Paese, ecco quel che è giusto fare

Durante le ore di educazione civica abbiamo svolto due attività tra loro collegate da un’unica tematica: le migrazioni. La prima attività riguardava la visione del film ‘Le nuotatrici’ (nella foto), la storia vera delle due sorelle Nardini, siriane, che hanno rischiato la vita pur di scappare dalla guerra per crearsi un futuro migliore. Alla fine una delle due è riuscita anche a partecipare e a vincere la medaglia d’oro a Rio 2016!

Cosa ci ha colpito di più del film?

Ci ha colpito quanti ostacoli e pericoli hanno dovuto affrontare durante la traversata tra la Turchia e l’isola di Lesbo.

La seconda attività è stata prendere parte a una lezione tenuta dalla signora Dina, di Emergency, il titolo della lezione era ‘Quel che è giusto fare’.

Cosa abbiamo imparato?

Primo tra tutti che Emergency è un’associazione umanitaria non governativa fondata da Gino Strada nel 1994, nata per garantire cure mediche gratuite alle vittime di guerra (quasi sempre civili) e vittime della povertà! Emergency diffonde una cultura di pace; lo stesso Strada disse: "Se vuoi la pace costruisci la pace".

Emergency diffonde anche la cultura dell’accoglienza e proprio di questo ci ha parlato la signora Dina. Grazie alla nuova nave di Emergency, Life Support, c’è un aiuto in più per i migranti in mare che attraversano il mar Mediterraneo in condizioni disperate, come abbiamo potuto vedere sia nel film che recentemente con gli ultimi fatti di cronaca. Abbiamo ben compreso i vari termini associati a chi fugge dal proprio Paese e giunge in uno nuovo (profugo): straniero, immigrato, richiedente asilo e rifugiato. Sappiamo che le rotte battute dai migranti sono principalmente due: via mare, mar Mediterraneo, e via terra, via Balcanica. Nel film ‘Le nuotatrici’ queste rotte sono state entrambe percorse dalle due sorelle e, insieme a loro, dai migranti provenienti da zone quali Africa centrale, Medio Oriente e Pakistan, Nepal, Afghanistan e Bangladesh.

Non riusciamo a credere che ancora adesso sia percepito come il male assoluto colui che è migrante (immigrato) senza riflettere sul fatto che chi lascia il proprio Paese lo fa spesso perché non ha un’alternativa per sé e per i propri cari. E quindi che fare? Tutti hanno diritto alla felicità. Giusto? E invece ancora muri e filo spinato per bloccare il cammino di queste persone.

Cosa possiamo fare noi giovani?

Innanzitutto possiamo abbattere i confini sociali tra le diverse etnie per poi dare buon esempio sia agli adulti con una mentalità chiusa sia alle nuove generazioni.

Classe 3^E

Scuola media

‘Dante Alighieri’

di Lido Adriano

Prof.ssa Maria Filannino