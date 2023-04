Migranti arrivati sulla Humanity 1 al Terminal crociere di Ravenna: sono 69

Ravenna, 25 aprile 2023 – Nel giorno in cui tutto il Paese festeggia i 78 anni della liberazione dal nazifascismo, la nave ong Humanity 1 ha attraccato al porto di Ravenna con il suo carico di 69 persone fuggite dalla povertà e da situazioni drammatiche, spesso di guerra. È la terza volta in pochi mesi che l’Emilia-Romagna apre le porte a uomini, donne, ragazzi e bambini che nella speranza di un futuro migliore affrontano lunghi viaggi massacranti e pericolosi. E questa mattina alle 8.45 al terminal crociere di Porto Corsini a Ravenna, sono iniziate le operazioni di sbarco dei 69 migranti, (la maggior parte provenienti dal Sudan e Sud Sudan 33, 10 dalla Nigeria, 6 dal Ghana, 5 dal Gambia, 4 dall'Eritrea e il resto dal Senegal, Guinea, Mali e Togo) di cui 51 uomini e 1 donna adulti e 17 minori non accompagnati (inizialmente ne erano stati segnalati 20 ma ai controlli sono risultati 3 in meno in quanto maggiorenni).

Le operazioni si sono poi concluse nel primo pomeriggio.

Migranti a Ravenna: l'arrivo della Humanity 1 (foto Zani)

I migranti in diverse province

Gli adulti sono stati ripartiti tra le varie province emiliano-romagnole secondo il seguente piano di ripartizione: Bologna 14; Ferrara 4; Forlì-Cesena 5; Modena 11; Parma 5; Piacenza 3; Reggio Emilia 6; Rimini 4, mentre a Ravenna sono rimasti tutti e 17 i minori non accompagnati, di cui 16 alloggiati presso il Villaggio del Fanciullo e 1 presso la Cooperativa Il Solco.

Dallo screening sanitario non sono emersi casi di Covid né la necessità di ricorrere a ricoveri presso l'Ospedale cittadino. La Prefettura di Ravenna ha organizzato il trasporto con pullman al Centro Mattei di Bologna di 38 migranti destinati alle provincie di Bologna, Modena, Piacenza Parma e Reggio Emilia, mentre quelli destinati a Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini saranno prelevati direttamente al Terminal Crociere a cura dei gestori dei vari centri di accoglienza delle tre Provincie. Il dispositivo messo in campo e coordinato dalla Prefettura ha previsto un consistente impiego di personale sia delle Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto Guardia Costiera che Sanitario con Medici ed Infermieri e del Volontariato sociale (CRI, Caritas, Mediatori Culturali) oltre al personale del Comune di Ravenna-Servizi Sociali. "Come sempre finora – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa – la macchina organizzativa messa in campo ha risposto con efficienza e tempestività, in poco tempo è stato così possibile riallestire il Terminal Crociere come già nei precedenti sbarchi del 31 dicembre e del 18 febbraio. Voglio ringraziare tutto il personale coinvolto nello sbarco e nell'accoglienza per la straordinaria professionalità dimostrata. Tutto ha funzionato alla perfezione, lo sbarco dalla nave è stato ultimato alle ore 10.50 e subito dopo sono iniziati gli screening sanitari e gli adempimenti di polizia".

L’accoglienza al porto di Ravenna

I migranti erano stati soccorsi il 20 aprile scorso in acque internazionali al largo della Libia. Ad accoglierli l’assessore regionale al Welfare, Igor Taruffi, che già nel tardo pomeriggio di ieri si era recato sul posto per un sopralluogo preliminare, assieme al sindaco di Ravenna Michele De Pascale e agli altri rappresentanti delle Istituzioni. Oltre medici e sanitari, membri della Croce Rossa, Protezione civile, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine. L'assessore Taruffi ha inoltre ribadito che la Regione sta facendo la sua parte nell'accogliere le persone stremate dai giorni di navigazione. Tuttavia, ha espresso l'opinione che sarebbe auspicabile “che il Governo collaborasse con le istituzioni locali per gestire con una visione sensata e praticabile quella che è stata dichiarata una ‘emergenza nazionale’, piuttosto che costringere le navi a risalire l'intera penisola o comunque a dirigersi verso porti lontani. Così gli enti locali non possono essere lasciati soli, va quindi rafforzato il sistema dell’accoglienza diffusa”.

L'assessore ha poi espresso il suo apprezzamento per tutti i volontari, il personale della Protezione Civile, gli operatori della Croce Rossa e le Forze dell'ordine che hanno lavorato per facilitare la procedura di accoglienza, sotto il coordinamento della Prefettura di Ravenna.

"Ancora una volta Ravenna ha dimostrato la sua capacità fare squadra, di essere solidale e accogliente e la sua capacità di organizzazione – ha detto De Rosa –. Ringrazio tutti gli operatori, al lavoro insieme a noi della Prefettura anche in un giorno di festa per accogliere al meglio i migranti e espletare tutti gli adempimenti previsti".