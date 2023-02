Migranti a Ravenna, oggi arriva la nave Ocean Vicking

Ravenna, 18 febbraio 2023 – Al terminal crociere di porto Corsini è tutto pronto: presenti sindaco, prefetto, sanitari, forze dell'ordine, il presidente della Regione Stefano Bonaccini (video) per l'arrivo dei migranti a bordo della nave Ocean Viking, dell’organizzazione non governativa Sos Meditterranee battente bandiera norvegese.

"Fanno fare ai migranti un sacco di strada in più per arrivare fino qui. Non ha senso ma va bene lo stesso. L'accoglienza è la cifra identitaria di Ravenna, Ravenna è sempre disponibile a fare la sua parte" dice il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale.

L'arrivo è previsto per le 12,12 e un quarto. Come comunicato dalla Prefettura di Ravenna, dei 26 adulti, 20 saranno accompagnati al Centro Mattei di Bologna per essere poi distribuiti nei vari CAS gestiti dalle Prefetture (7 a Bologna, 6 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza e 2 a Reggio Emilia), mentre i restanti 6 saranno accompagnati 2 a Ferrara, 2 a Forlì-Cesena e 2 a Rimini.

Dei 58 minori non accompagnati, 28 saranno temporaneamente ospitati, in attesa di essere collocati nella rete SAI, presso la struttura della Fondazione Il Villaggio del Fanciullo (ex Villa Nina a Longana di Ravenna), altri 3 nella rete SAI del Comune di Ravenna e i rimanenti 12 presso la Cooperativa Sociale Il Solco. I restanti 15, su disposizione del Viminale, verranno accompagnati ad Alessandria in un CAS minori.