Migranti, posticipato lo sbarco "Ravenna è troppo lontana, faremo causa al Governo"

La nave Humanity 1, con 69 migranti a bordo di cui 15 minori soli, non arriverà al terminal di Porto Corsini prima di mercoledì 26 aprile. Ieri sera si trovava a ovest della Sicilia e viaggiava a circa 6 nodi orari, circa 11 km. Per arrivare a Ravenna deve percorrere ancora 760 miglia, 1200 km. "La situazione a bordo è complicata, perché le condizioni meteorologiche sono ancora difficili, il che spiega anche la bassa velocità. Le persone soccorse hanno lasciato la Libia la notte prima del salvataggio e sono rimaste in mare per almeno 19 ore, completamente esposte alle intemperie su un piccolo gommone sovraffollato. Durante il giorno si sono sviluppati forti venti e onde alte".

Nella tarda mattinata di ieri, le ong Sos Humanity, Mission Lifeline e Sea Eye hanno deciso di avviare un’azione legale presso il Tribunale Civile di Roma "contro la politica sistematica delle autorità italiane di assegnazione di porti lontani". "Al momento del salvataggio – spiegano dalla nave - tutti erano bagnati e infreddoliti, esausti e disidratati dal lungo viaggio. Diversi sopravvissuti erano in stato di shock psicologico, alcuni hanno l’ipotermia" "Non solo il luogo di sbarco deve essere sicuro per i sopravvissuti – afferma Humanity - ma anche il percorso per arrivarci. Al momento abbiamo mari agitati con forti venti orientali. Un viaggio di 5 giorni a Ravenna significherebbe 5 giorni di maltempo fino a quando i sopravvissuti al mal di mare indeboliti potranno ricevere le migliori cure mediche possibili a terra. Si potrebbe invece garantire uno sbarco sicuro in un porto del sud Italia, che potrebbe essere raggiunto in soli 1-2 giorni". I 69 migranti a bordo (di cui 34 con un’età compresa tra 18 e 25 anni, 14 tra 26 e 40 anni e 3 con più di 40 anni più 18 minori non accompagnati tra i 14 e i 17 anni) sono di nazionalità eritrea, gambiana, gahanese, guineiana, maliana, nigeriana, senegalese, sudanese.

La cabina di regia in Prefettura sta coordinando tutte le fasi preliminari per lo sbarco e le attività necessarie per l’accoglienza e la distribuzione sul territorio Regionale secondo il piano di distribuzione predisposto dalla Prefettura di Bologna, mentre i 18 minori non accompagnati resteranno quasi tutti a Ravenna: saranno collocati in 15 presso il Nuovo Villaggio del Fanciullo, e 2 presso la cooperativa Il Solco e 1 nella rete Sal Nazionale.

lo. tazz.