Migranti, arrivata a Ravenna la nave umanitaria Ocean Viking

Ravenna, 30 ottobre 2023 – Alle 10.40 di stamattina la Ocean Viking, la nave umanitaria, Ong Sos Mediterranee, con a bordo i 47 migranti recuperati nelle acque al largo della Libia, è arrivata sulla banchina della fabbrica vecchia. Ad aspettarla, oltre ai medici e ai mediatori culturali, cinque pulmini della Croce Rossa che in due viaggi porteranno i migranti al Circolo Canottieri alla Standiana per i controlli sanitari e di polizia.

I migranti secondo le prime informazioni arrivate dalla nave non dovrebbero avere problemi gravi di salute anche se alcuni presentano ustioni dovute all'esposizione solare e anche segni delle torture subite durante la detenzione nei centri. Le operazioni di attracco sono durate parecchi minuti per consentire poi ai medici di salire a bordo per i primi controlli.