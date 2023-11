Migranti, sesto sbarco. Sono 57, uno in più: "Due in questura per accertamenti"

È arrivata al terminal crociere di Porto Corsini ieri mattina attorno alle 10 la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere, con a bordo 57 migranti. Il vento era forte e il freddo pungente quando gli uomini, di età compresa tra i 15 e i 59 anni, sono finalmente scesi a terra. Molti di loro senza neanche le scarpe, con le coperte sulle spalle per difendersi dalla basse temperature. Sono stati portati tutti con i pulmini al Pala De André per le visite mediche e i controlli di polizia, poi, ad esclusione dei 14 minori, tutti non accompagnati, uno in più rispetto a quando annunciato, sono partiti nel tardo pomeriggio diretti ad altri Cas della regione. I minori sono stati portati in una struttura di accoglienza a Santa Maria in Fabriago a Lugo, gestita dalla Cooperativa il Solco insieme alla Croce rossa. I migranti sono del Bangladesh (26), del Sudan del Nord (7), dell’Egitto (10), dell’Etiopia (6), dell’Eritrea (2) e del Pakistan (6). Si tratta del sesto sbarco a Ravenna, il primo è avvenuto il 31 dicembre del 2022.

"Terminati gli adempimenti sanitari e di polizia, – ha spiegato il prefetto, Castrese De Rosa – sono stati accompagnati dove era stato stabilito, tranne un minore egiziano e un adulto sudanese che sono stati trattenuti in Questura per ulteriori accertamenti". Sono andati 10 a Bologna, 3 a Ferrara, 4 a Forlì-Cesena, 8 a Modena, 5 a Parma, 3 a Piacenza, 6 a Reggio Emilia e 4 a Rimini. I migranti erano stati salvati venerdì scorso al largo di Malta, in acque internazionali, mentre erano a bordo di una piccola imbarcazione di fortuna in legno. "Si tratta del sesto sbarco a Ravenna – ha concluso il prefetto – e per la prima volta è stato utilizzato il Pala De Andrè, come richiesto dal Comune, che per la sua funzionalità garantisce le ottimali condizioni sotto ogni aspetto".