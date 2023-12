"Miguel, umile e buono": "Era un angelo del fango"

"Una persona umile, buona d’animo, un gran lavoratore". Roberto ‘Marenga’ Gagliardi ha conosciuto Miguel Soto, cubano di 54 anni, spalando il fango a Bagnacavallo, nel maggio scorso. Soto è il marito di Paola Bolognesi, scomparsa nella notte del 24 dicembre scorso. Entrambi i coniugi avevano deciso, a seguito dell’alluvione dei mesi scorsi, di unirsi al gruppo di volontari organizzato da Gagliardi nella sede di via Vecchia Darsena. Paola a dare una mano in cucina nella preparazione dei pasti, Miguel a liberare le case dal fango insieme ai volontari. Un mese così, trascorso fra badili, fango e fatica.

"In quel periodo eravamo sempre insieme – racconta Gagliardi –. Veniva tutti i giorni. Era uno di quelli che fanno la differenza. Quando stai insieme a una persona, in momenti così delicati, riesci a percepire di che pasta è fatta. Non lo conoscevo prima, ma da come ha interagito con noi, con i ragazzi volontari, con le persone che ha aiutato, mi è sembrato subito mite, buono d’animo. Per questo, dopo la morte di Paola gli ho dato una mano. Ho agito per come l’ho conosciuto". Da un paio di mesi, Soto continuava a ripetere agli amici che avrebbe voluto far ritorno nella sua Cuba, la terra in cui era nato e che aveva lasciato dopo aver incontrato Paola. Miguel, ex militare, all’epoca lavorava come tassista. L’incontro con la donna che ne sarebbe divenuta la futura moglie era avvenuto proprio durante una di quelle corse. La frequentazione, sempre più assidua si era trasformata in quel legame importante, coronato dal matrimonio, che lentamente, ora, pare si stesse affievolendo. Paola sempre più concentrata sulla pallavolo, lui alle prese con un lavoro saltuario da aiuto cuoco in uno stabilimento balneare di Marina Romea intercalato dall’assistenza richiesta per il padre di lei, che entrambi accudivano. Negli ultimi giorni, Miguel, impossibilitato a entrare nella casa che condivideva con la moglie, messa sotto sequestro, è stato supportato da amici che lo hanno ospitato.

"Mi ha confidato di aver avuto paura nel girare in paese quando è uscita la notizia dell’avvio delle indagini – continua Gagliardi –. Mi ha sempre detto anche di sentirsi tranquillo nonostante fosse evidente che stava soffrendo della situazione". Intanto, dopo gli ultimi sviluppi delle indagini, che hanno portato anche al dissequestro della casa in cui Miguel e Paola vivevano, è stata definita una nuova data per i funerali della donna. Le esequie si terranno domani alle 15 nella basilica di San Pietro in Sylvis. Dopo la funzione il corteo proseguirà per il crematorio di Faenza. Le offerte raccolte andranno all’hospice ‘Benedetta Corelli Grappadelli’ di Lugo.

Monia Savioli