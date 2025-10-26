Mihaela e Davide, violino e arpa all’antica pieve di Campanile

Il festival itinerante ’Rossini Open’ (fuori dal teatro, dentro la città) giunge alla sua nona puntata facendo tappa alle 16 di oggi all’Antica Pieve di Campanile, in località Santa Maria in Fabriago di Lugo. In programma il concerto ’Fantasia di corde’ col duo violino e arpa formato da Mihaela Costea e Davide Burani, alias due virtuosi del proprio strumento (lei spalla della Filarmonica Arturo Toscanini, lui autentico mattatore con la sua arpa da una ventina d’anni in tutto il mondo) che per l’occasione si sono inventati una speciale scaletta.

Nella raccolta chiesa cinquecentesca situata accanto al celebre campanile risalente all’undicesimo secolo, i due musicisti offriranno al pubblico offrendo un accattivante pot-pourri di celebri arie e pezzi da salotto. Si va dal ’Cantabile’ di Niccolò Paganini alla ’Romanza’ di John Thomas, passando dalla rara ’Fantaisie op. 124’ di Camille Saint-Saëns alla celeberrima ’Méditation da Thais’ di Massenet (una vera oasi musicale all’interno dell’opera, diventata appannaggio dei grandi virtuosi dell’archetto) alla struggente ’Après un rêve’ di Gabriel Fauré, al ’Salut d’amour’ di Edward Elgar al preludio da ’I lombardi alla prima crociata’ di Giuseppe Verdi fino all’Elegia di Luigi Maurizio Tedeschi (1867-1944). Brano quest’ultimo di raro ascolto in concerto, ma probabilmente il più famoso del ricco catalogo di opere per arpa del compositore torinese che fu grande virtuoso dello strumento e apprezzato docente al Conservatorio di Milano, oltre che autore dell’opera Jocely, dramma lirico in quattro episodi dal poema di Alphonse de Lamartine (1908).

Biglietti in vendita a 13 euro on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Oggi sul posto apertura della prevendita alle 14.30. Info e prenotazioni: 0545-299542 - biglietteria@teatrorossini.it – www.teatrorossini.it