Milan Club Faenza, ripartono le attività al Villa Franchi

Il Milan club Faenza intitolato a Carlo Sangiorgi, pioniere del tifo rossonero organizzato in città, ha dato ufficialmente il via alla sua seconda stagione, dopo la rifondazione, nella nuova sede del circolo Villa Franchi, in via Salita 2. "Ringraziamo pubblicamente e con vera riconoscenza il Rione Rosso che ci ha permesso di ripartire giusto un anno fa– ha detto il presidente Giuseppe Sangiorgi –. Il bilancio del primo anno sportivo dopo la rifondazione è positivo, con quasi 480 soci tesserati e tante attività realizzate, dagli incontri con Arrigo Sacchi e poi Massimo Agostini e Sebastiano Rossi, alle partite viste allo stadio di San Siro con la nostra organizzazione o in sede davanti al mega schermo. E poi le iniziative di beneficienza. Ricominciamo da questi numeri e da qui. Ora diverse esigenze organizzative del Rione Rosso ci hanno portato a dover cambiare casa, ma certo non diminuirà il nostro impegno, tutt’altro". L’avvio ufficiale della nuova stagione sportiva segna il punto di partenza del tesseramento al Milan club Faenza che prevede molte novità per il popolo rossonero faentino. La quota sociale di 20 euro dà la possibilità di usufruire gratuitamente di una serie di servizi (prenotazione biglietti e viaggi a Milano, visione condivisa delle partite in tv nella sala riservata del Villa Franchi) oltre a una bellissima t-shirt esclusiva.