Milan Club pieno di tifosi per Galli: "Che bello vincere contro Cruyff"

Grande partecipazione all’incontro di giovedì con Filippo Galli al Milan Club Faenza, appuntamento organizzato per celebrare i 40 anni del sodalizio, in cui erano presenti un centinaio di tifosi rossoneri.

Galli, ex difensore e bandiera del Milan, ha raccontato la sua storia nel mondo del calcio, ripercorrendo la sua vita sportiva tra aneddoti e lezioni di calcio. Il suo legame al Milan, iniziato a 6 anni di età assistendo a una partita a ’San Siro’, è proseguito con l’ingresso da calciatore nel settore giovanile a 16 anni, l’esordio in prima squadra per l’avvio di una carriera in cui ha vinto tutto. "Mi riconosco una grande qualità – ha detto il 61enne ex calciatore – di non aver mai mollato nonostante gli infortuni. Ho affrontato sette operazioni importanti, ma ho sempre pensato di poter tornare quello che ero".

Difensore tecnico, intelligente, elegante, abile a impostare e nel colpo di testa, forte nei contrasti, Filippo Galli ha un palmares invidiabile in rossonero: in 14 stagioni ha vinto cinque campionati, quattro Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni, tre Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. Il ricordo più bello? "La vittoria in Coppa Campioni contro il Barcellona di Cruyff nel 1994, anche perchè ero titolare. Se non avessimo vinto nessuno si sarebbe ricordato delle altre 300 e rotte presenze con il Milan. E poi quella vinta cinque anni prima contro lo Steaua Bucarest".

Conclusa la carriera da atleta, è stato allenatore della squadra Primavera rossonera e direttore del settore giovanile con cui ha conquistato diversi titoli.