Milano Marittima, addio all’ex colonia Balducci Al suo posto case e un parcheggio da 55 posti

Lavori in corso a Milano Marittima, sia in viale Matteotti e nell’area dell’ex colonia Balducci. Cosa si farà? Nasceranno edifici residenziali, saranno piantante nuove alberature e realizzata una rotatoria, oltre a nuovi posti auto, una pista ciclabile e al rifacimento della fognatura. Per il momento l’intervento che più salta all’occhio è il cumulo di macerie dovuto all’abbattimento dell’ormai fatiscente ex colonia Balducci. Più in generale, il progetto prevede un significativo intervento di sistemazione del viale Matteotti - dall’innesto della XIX° Traversa fino a via Baldini - consistente nel rifacimento della pavimentazione della strada, la realizzazione di un percorso ciclabile a monte e, sull’altro lato, di un percorso pedonale. E poi pubblica illuminazione, riasfaltatura, fognatura bianca anche nel tratto di via Nullo Baldini fino all’impianto della zona Bassona. All’ingresso di Milano Marittima fra viale G. Matteotti e via Nullo Baldini verrà poi realizzata una rotatoria con l’obiettivo di migliorare e rendere più fluida la circolazione. Il progetto prevede anche la sistemazione della XXI° e XXII° Traversa, nella parte a monte, e della XIX° Traversa, verso mare nella quale sono stati già realizzati e aperti al pubblico i posti auto. Già avviata la sistemazione dei sottoservizi.

Ad oggi sono stati conclusi i lavori di fognatura in viale Nullo Baldini, in corrispondenza dell’impianto Bassona, e per il mese di marzo è prevista la conclusione dei lavori di rifacimento della fognatura bianca in viale Matteotti, che includono anche la realizzazione ed il ripristino di tutti gli allacci della fogna nera. I lavori saranno effettuati nella massima sostenibilità ambientale usando una pavimentazione in materiali drenanti adatti ad una maggiore permeabilizzazione del suolo. Nella XIX° Traversa, in futuro, verrà realizzato il tratto della ciclovia di connessione tra il waterfront e la pineta. In merito alle alberature: quelle esistenti verranno salvaguardate e integrate piantando altri 51 pini, che saranno inseriti all’interno delle aree verdi parallele alla strada che separano i percorsi ciclopedonali dalla carreggiata stradale. Inoltre, nelle aree adiacenti il canale Fortino nel retro della Pineta, in una superficie di circa 300 mq, verranno piantati 19 pini e 13 querce. Nell’area dell’ex colonia Balducci, la cui demolizione terminerà entro marzo, è prevista la realizzazione di edifici residenziali disposti ai lati di un’ampia corte interna e di un parcheggio pubblico di circa 55 posti auto con accesso dalla XXI° e XXII° Traversa, che si concluderà prima dell’estate. La conclusione di tutti i lavori è prevista per l’apertura della stagione estiva 2024.

Ilaria Bedeschi