Milano Marittima, alle 18 convegno sul futuro delle spiagge

’Ultima spiaggia?’ è il titolo del convegno organizzato da Confartigianato della provincia di Ravenna e in programma oggi alle 18 presso l’Hotel Gallia a Milano Marittima. L’iniziativa si propone di focalizzare riflessioni e proposte sulle prospettive degli stabilimenti balneari tra le ’tagliole’ della Bolkestein, ma anche sul servizio di salvataggio alla luce delle mutate esigenze stagionali. L’incontro era previsto per ieri, ma la convocazione del tavolo tecnico Interministeriale in materia di concessioni demaniali ne ha indotto lo spostamento di 24 ore. Questo permetterà di avere novità direttamente dal presidente nazionale di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni.