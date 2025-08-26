Milano Marittima dopo la bufera: “Non rinunceremo ai nostri pini”

Cervia (Ravenna), 27 agosto 2025 – “Sa qual è la storia di Milano Marittima? È nata con i pini, cioè esiste, oggi, perché allora c’era (e c’è) una pineta. Ecco, penso che il dibattito pini sì, pini no sia molto sterile e anche poco scientifico. A Cervia si può pensare di piantare altro, se cade un pino, ma a Milano Marittima no”.

La strage dei pini nei viali di Milano Marittima vista dall’elicottero dei vigili del fuoco; nel riquadro, il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia, passata la tempesta che ha travolto la città giardino, restano danni (tanti), interrogativi sul futuro e voglia di ripartire. Perché dice che il dibattito sui pini è sterile e poco scientifico?

“Perché stiamo parlando di alternative ai pini senza tuttavia considerare le variabili. La prima distinzione che va fatta è tra alberi giovani e vecchi. E guardi che i pini caduti per il vento o che stiamo abbattendo perché pericolanti hanno in media tra ottanta e cento anni. Non ne è crollato neanche uno di quelli che abbiamo piantato negli ultimi dieci anni. Il problema è l’età dell’albero, non la varietà”.

Quindi?

“Quindi pensare di sostituire i pini con altre essenze arboree a Milano Marittima, nell’area di una pineta, è una contraddizione in termini. Certo, magari è possibile integrare la piantumazione con delle altre specie, ma senza che questo luogo perda la sua identità. E aggiungo: dobbiamo evitare l’accanimento terapeutico sugli alberi vecchi”.

Tra alberi spazzati via dal vento o che dovranno essere abbattuti perché pericolanti, si parla di circa mille piante. Avete una stima esatta dei pini caduti?

“Non ancora, c’è una stima approssimativa per le strade e l’area urbanizzata, circa 250 piante. Purtroppo, però, abbiamo la certezza che in pineta siano molte di più, almeno 130 soltanto nella zona del golf, che è una nostra struttura pubblica. Nei prossimi giorni potremo fare una conta sommaria anche attraverso delle riprese aeree”.

Quanti sono i pini pericolanti?

“Difficile dirlo. I vigili del fuoco stanno raccogliendo segnalazioni ed eseguendo sopralluoghi. Si va da piccoli cedimenti che non rappresentano elementi di pericolosità a casi più problematici, per i quali invece è necessario abbattere l’albero. Ieri (l’altroieri, ndr), i pompieri ne hanno abbattuti venti, ma ci sono ancora una sessantina di segnalazioni da evadere”.

Intanto come state procedendo?

“Abbiamo incaricato una ditta esterna di fare test sui pini che si sono inclinati stanziando fondi aggiuntivi in bilancio, e pensi che ogni anno per il verde spendiamo circa cinque milioni di euro. Credo che sia poco intelligente anche soltanto pensare di rinunciare a una pianta e alla sua ombra per risparmiare soldi”.

Avete un censimento dei pini?

“Lo facciamo ogni anno per rilevare criticità insieme a test o prove di trazione. Ne abbattiamo a decine ogni anno e ne impiantiamo di nuovi, ad esempio lo abbiamo fatto in viale Matteotti, la ’porta’ di Milano Marittima, a volte li sostituiamo con altre essenze, ma soltanto in determinate zone. Mi lasci fare una considerazione, però...”

Prego.

“Rendiamo questo evento negativo, per molti versi traumatico, un’occasione per rilanciare questa località turistica, per ripensare lo spazio pubblico e migliorarlo”.

Come?

“Prenda i due viali principali (Matteotti e 2 Giugno). Ecco, la tempesta li ha praticamente spogliati di tutti gli alberi. Dovremo rivedere quegli spazi. E il messaggio dovrebbe essere quello di una città che diventa ancora più verde sì, ma con un verde studiato e più sicuro. Non voglio correre, è una discussione ancora da affrontare”.

Quali sono i problemi principali?

“Le operazioni di smaltimento degli alberi caduti. Abbiamo liberato le vie principali, ma ci sono ancora tutte le traverse. Abbiamo anche predisposto delle aree per lo stoccaggio del materiale e poi c’è il tema della pineta, che ha la maggiore evidenza di carattere naturalistico. Intanto l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata in maniera completa, idem la rete fognaria, domani (oggi, ndr) saranno riallacciate tutte le utenze del gas”.

C’è una stima dei danni?

“Arriverà nei prossimi giorni”.

E gli indennizzi?

“Abbiamo predisposto un portale Faq (domande frequenti, ndr) per le informazioni e la modulistica per presentare le richieste. Affronteremo la questione caso per caso”.