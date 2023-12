Milano Marittima è entrata nello spirito natalizio

È partito ieri il Natale di Milano Marittima con l’attesa inaugurazione ufficiale della pista di ghiaccio e del villaggio SuperXMAS allestito nel centro.

Il cuore delle iniziativa è nella Rotonda, dove è stata allestita la pista di ghiaccio, che si accenderà con luci sceniche e architetture di design, suggestive sculture luminose come orsi polari, pinguini, cigni e alberi natalizi. In sottofondo, la filodiffusione di musiche natalizie accompagnerà le passeggiate in centro. Show della neve che si alterneranno in Rotonda Primo Maggio nei prossimi weekend dall’8 al 10 dicembre e dal 15 al 17 dicembre, per poi continuare tutti i giorni dal 22 dicembre al 7 gennaio, ogni ora dalle 16:30 alle 19:30. Attiva a pista del ghiaccio di 1000 metri quadrati allestita intorno alla Rotonda Primo Maggio dove si può pattinare: fino al 22 dicembre nei giorni feriali dalle 14 alle 22; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 23; dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 tutti i giorni dalle ore 10 alle 23. "Per questo Natale abbiamo voluto riproporre la pista di ghiaccio circolare, che aveva lasciato un bellissimo ricordo in tutti noi, oltre a questo importante ritorno ci saranno nuove istallazioni che creeranno un ambiente magico, con diverse suggestioni – spiega l’assessora agli eventi Michela Brunelli –. Il Natale è per noi un periodo importante dell’anno e per questo abbiamo voluto valorizzare ulteriormente il centro commerciale naturale di Milano Marittima investendo importanti risorse. Vi aspettiamo per vivere con noi un super Natale".

Da non perdere la passeggiata nelle strade del centro di Milano Marittima arredata con le installazioni tridimensionali. Già aperto anche il villaggio natalizio in centro a Cervia. Per chi vuole spostarsi tra le due località è attivo il trenino Christmas Express che fa la spola tra il centro di Cervia, piazzetta Pisacane (stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima, viale Romagna angolo via Gramsci (stazione Polo Nord).

Ilaria Bedeschi