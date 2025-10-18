Milano Marittima. Faccia a faccia sulla sicurezza

Il Consiglio di Zona di Milano Marittima ha portato avanti una serie di incontri con rappresentanti dell’amministrazione comunale. In particolare, ha avuto modo di confrontarsi prima con l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti, per analizzare le principali problematiche legate ai lavori pubblici e viabilità, e successivamente con il vicesindaco Gianni Grandu, delegato alla sicurezza, per discutere delle criticità che riguardano la tranquillità e il benessere dei cittadini e dei turisti.

Sul fronte dei lavori pubblici, sono stati portati all’attenzione dell’assessore Boschetti diversi temi di rilevanza per residenti, commercianti e ospiti della località. Si è parlato della pista ciclabile di via Jelenia Gora che, secondo il Consiglio di Zona, andrebbe ulteriormente ampliata prolungando il percorso. Un altro nodo cruciale riguarda la viabilità di via Matteotti. Il Consiglio di Zona ha sottolineato la necessità di ripristinare il doppio senso di marcia, soluzione che in passato aveva dimostrato di favorire una circolazione più fluida e meno congestionata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Il Consiglio di Zona ha inoltre evidenziato l’importanza di promuovere eventi di alto livello a Milano Marittima. Pur riconoscendo il ricco calendario di manifestazioni organizzate a Cervia, è stato proposto di affiancare a queste iniziative un programma dedicato specificamente a Milano Marittima. Tra i temi affrontati non poteva mancare la situazione dei negozi e delle attività commerciali, alcuni dei quali negli ultimi tempi hanno chiuso i battenti, lasciando vetrine vuote e generando preoccupazione tra gli operatori del settore. Il Consiglio di Zona ha avanzato la proposta di agevolare fiscalmente coloro che dimostrano ’virtuosità e interesse’ nel mettere a disposizione i propri spazi in affitto, incentivando così il ricambio e la vitalità del centro cittadino.

L’incontro con Grandu si è invece focalizzato sul tema della sicurezza, evidenziando una serie di problemi che riguardano sia la spiaggia sia il centro cittadino, entrambi interessati da episodi che hanno suscitato timori e incertezze. Il vicesindaco ha sottolineato il buon funzionamento delle ordinanze adottate nella scorsa estate. Tuttavia, i rappresentanti del Consiglio di Zona hanno rimarcato come la percezione della gente, rafforzata dai fatti accaduti, sia quella di una località ancora insicura. Hanno insistito sul fatto che, al di là delle modifiche normative che si potrebbero introdurre, la vera sfida consiste nel garantire il rispetto delle regole, che spesso non viene percepito come un valore condiviso e interiorizzato.

Ilaria Bedeschi