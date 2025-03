"Milano Marittima, il centro non deve morire"

Torna a parlare il Comitato ’Per Chi Ama Milano Marittima', che riunisce oltre 100 aderenti tra imprenditori e residenti. Questa volta lo fa in procinto della stagione turistica che, a tutti gli effetti, si aprirà con il lungo ponte di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Il tema resta quello di decidere su cosa puntare per rilanciare la località di Milano Marittima che non vuole rassegnarsi a un turismo ‘mordi e fuggi’.

"Il tempo è tiranno ed è scaduto. Se Milano Marittima non verrà aiutata, non arriverà al 2030. Se il centro muore, con esso moriranno tutte le attività collegate, e sopravviverà solo il mare. Cosa accadrà? Molti bagnini che conosco e stimo conoscono perfettamente la risposta: ci trasformeremo in una località esclusivamente dedicata al turismo "mordi e fuggi". Le vetrine si spegneranno e si moltiplicheranno le attività indirizzate verso un turismo di massa, che non è alto spendente nella quasi totalità dei casi", spiega il presidente del comitato, Francesco Focaccia.

Questa tipologia di attività "non potrà mai permettersi di pagare affitti alti e contribuirà ulteriormente ad abbassare il livello della clientela e alla svalutazione immobiliare. Il mondo è cambiato, è diventato più piccolo e molto più competitivo, ma se nascono comitati, è la testimonianza che qualcosa non va. I dati sono chiari: le presenze sono aumentate perché ci stiamo tramutando in una località di turismo di massa, una località "touch and go".

Dal punto di vista pratico "pare anche scaduto il conto alla rovescia per le ordinanze che non sarebbero arrivate nei tempi promessi. L’amministrazione comunale aveva indicato nell’8 marzo il termine ultimo per la pubblicazione delle nuove ordinanze, che avrebbero consentito un ritorno alla normalità e portato al rispetto delle regole, ma ancora nulla. Sono state pubblicate solo le linee guida, un chiaro segnale dell’incapacità di prendere una posizione. Gli imprenditori che rispettano le regole ancora non conoscono le direttive tanto annunciate per questa stagione, che di fatto inizia tra 27 giorni". Insomma, per il comitato a questo punto "l’’ormai è troppo tardi’ non potrà essere una giustificazione delle autorità".

Il tema resta quello di risolvere il problema per riportare le presenze sul territorio, non svuotare il centro di Milano Marittima e attrarre un turismo ‘sano’. "Abbiamo una località più unica che rara, eppure non sappiamo apprezzarla. La diamo per scontata, come se i turisti continueranno sempre a venire. Ma non è così, basta vedere le condizioni in cui versa il Giardino Spazzoli di Piazzale Torino o il degrado dei bidoni e della pericolosa ciclabile di viale Matteotti, per rendersene conto. Dobbiamo avere il coraggio di dirci la verità. Alcuni dicono che non bisogna parlarne, che non è positivo uscire sui giornali o fare post sui social. Ma allora quale scelta ci rimane? Rimanere in silenzio? Essere complici silenti di una direzione sbagliata? Il compromesso morale è il primo passo verso il baratro. E noi, oggi, ci stiamo uccidendo da soli".

Ilaria Bedeschi