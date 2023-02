Milano Marittima, lungomare entro un anno

Iniziano questa settimana i lavori riguardanti il lungomare di Milano Marittima che interesseranno il tratto compreso dalla X alla XIX traversa per la realizzazione dell’ultimo stralcio del nuovo lungomare di Milano Marittima. Gli interventi secondo il cronoprogramma si concluderanno a inizio 2024. Al termine si potrà percorrere la passeggiata a mare dal Porto canale alla fine di Milano Marittima. Il progetto del terzo stralcio, un investimento di 2 milioni di euro - cofinanziato dalla Regione – prevede interventi che avranno le stesse caratteristiche dei lavori già realizzati negli ultimi dieci anni nel tratto dal Porto canale di Cervia alla IX Traversa. È prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale a servizio di cittadini, turisti e attività economiche. Si interverrà anche nella riqualificazione dell’illuminazione pubblica, delle reti tecnologiche, dell’arredo urbano e delle aree verdi. La nuova ciclabile del lungomare, attraverso la XIX Traversa si collegherà alla ciclabile del viale Matteotti, che arriverà a Lido di Savio. Una volta ultimato, il nuovo percorso di mobilità leggera rappresenterà un passo importante anche per la realizzazione e il completamento della Ciclovia Adriatica, progetto che prevede un itinerario cicloturistico che da Trieste raggiunge la Puglia. Da cronoprogramma, i lavori per il terzo stralcio saranno sospesi da giugno ad agosto, per non gravare sulla stagione turistica. Il lungomare, più in generale, è un’opera pubblica che nei prossimi anni riguarderà anche le restanti parti della città, dato che in agenda sono previsti anche la parte sia Cervia sia di Pinarella-Tagliata. Al momento di stanno progettando i vari tratti; servirà poi reperire le risorse necessarie al loro finanziamento.

Ilaria Bedeschi