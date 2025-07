Milano Marittima, l’ordinanza anti-malamovida funziona: quali sono i divieti confermati

Milano Marittima (Ravenna), 3 luglio 2025 – Milano Marittima luogo del benessere qualità e pregio. L’efficienza e l’efficacia dei provvedimenti dell’ordinanza denominata 'Misure a tutela del decoro urbano, della quiete pubblica e della sicurezza nella località di Milano Marittima’ hanno portato a significativi risultati; inoltre il Tar dell'Emilia-Romagna ha confermato la validità dell’atto anche sotto il profilo giuridico, respingendo il ricorso di un locale che contestava l’ordinanza.

Il sindaco pertanto ha deciso di emanare una nuova ordinanza per rendere permanenti nell’estate 2025 le misure restrittive e l’inasprimento delle sanzioni, riguardo le limitazioni più stringenti dell’utilizzo degli impianti elettroacustici e lo svolgimento di intrattenimenti musicali e manifestazioni temporanee.

Quando è in vigore l’ordinanza e dove

L’ordinanza ha validità dal 4 luglio 2025 fino al 31 agosto 2025. Per quanto riguarda la zona ‘Area di tutela della qualità del turismo’ vengono confermate le due ‘aree di tutela della qualità del turismo’, localizzate nel perimetro Porto Canale-Via Dante Alighieri-Via Ponchielli-Lungomare e nel perimetro Via Damiano Chiesa-Via Verdi-Canalino-Viale 2 giugno.

Quando bisogna spegnere la musica

È consentito esclusivamente musica di sottofondo nel rispetto dei limiti assoluti di classificazione acustica. A partire dall’una di notte ogni attività musicale dovrà cessare nel centro di Milano Marittima, fermo restando il limite delle ore 24 negli stabilimenti balneari.

Divieti e permessi

In tutto il territorio comunale è vietato:

utilizzare i vocalist , salvo per i locali aventi la licenza di pubblico spettacolo, i quali sono soggetti a specifica normativa di riferimento;

, salvo per i locali aventi la licenza di pubblico spettacolo, i quali sono soggetti a specifica normativa di riferimento; utilizzare fuochi artificiali e fare spettacoli pirotecnici di ogni genere ad esclusione di quelli patrocinati dall’amministrazione comunale.

Le misure restrittive previste sono estendibili e prorogabili in caso di problematiche analoghe che dovessero verificarsi in altre zone del territorio comunale. In occasione delle serate del 10 agosto 2025 (notte di San Lorenzo) e del 15 agosto 2025 (Ferragosto) è consentito lo svolgimento di trattenimenti musicali nel rispetto dell’Ordinanza Sindacale n.6/2025.

Per tutti gli altri casi nel territorio comunale restano comunque in vigore i provvedimenti dell’Ordinanza 6/2025 ‘Disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee nel comune di Cervia” e del “Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana’.

La giunta di Cervia: “Obiettivo: turismo responsabile e rispettoso”

“L’ordinanza sperimentale – dichiara la Giunta comunale di Cervia – ha dimostrato la sua efficacia e validità anche sotto l’aspetto giuridico. Abbiamo ritenuto di confermare per tutta l’estate i provvedimenti con limitazioni più stringenti, riguardo alle emissioni sonore degli intrattenimenti, in alcune aree precise del territorio in cui maggiormente si concentrano i fenomeni di maggiore criticità e con sanzioni più rigide. L’obiettivo è quello di un modello di sviluppo turistico proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, con un’offerta di intrattenimento e divertimento sostenibile, responsabile e rispettoso della comunità e dei nostri ospiti. Continueremo a mantenere un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, tenendo alta l’attenzione, per perseguire il modello di città che vogliamo in cui decoro, sicurezza, rispetto e vivibilità sono valori imprescindibili. Un luogo del buon vivere, in cui non può coesistere mancanza di decoro urbano e fenomeni che possono degenerare in disordine e vandalismo”.