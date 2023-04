Milano Marittima, ora il lungomare è fruibile

Lungomare di Milano Marittima e ponte sul Canalino: il percorso è interamente praticabile e fruibile al pubblico. Dal Porto Canale di Cervia ora si può percorrere interamente la passeggiata sul nuovo lungomare di Milano Marittima fino alla IX° Traversa. In funzione anche il nuovo ponticello ciclopedonale posizionato sul Canalino crhe collega i due tratti del lungomare. E’ stata inoltre completata anche la pista ciclabile con le parti architettoniche, gli stalli, le aree di manovra e sono stati realizzati gli arredi e le aree verdi lungo tutto il tratto. Proseguono poi anche i lavori del lungomare di Milano Marittima che interessalo la parte che va dalla IX° alla XIX° Traversa che termineranno all’inizio del 2024. Il progetto di riqualificazione consiste in un investimento oltre 2 milioni di euro cofinanziato per oltre un milione e 300 mila euro dalla regione Emilia Romagna. "Ora chi dal porto canale percorre il lungomare di Milano Marittima, attraversando il ponte sul canalino e raggiunge la zona nord, vive una bella e suggestiva esperienza – spiega il sindaco di Cervia Massimo Medri - Siamo ormai in dirittura di arrivo col completamento dell’opera tanto attesa in città. Gli interventi di riqualificazione già realizzati hanno riscosso grande successo tra cittadini e turisti, che oggi possono fruire di quella zona di Milano Marittima per transitare e passeggiare in sicurezza. Inoltre il lavoro permette di completare il collegamento ciclabile tra Milano Marittima e il Comune di Ravenna. Infatti la ciclabile del Lungomare attraverso la XIX traversa si collegherà alla nuova ciclabile del viale Matteotti che arriverà a Lido di Savio. Questo percorso di mobilità leggera rappresenta un passo importante anche per la realizzazione e il completamento della Ciclovia Adriatica". Gli interventi avranno le stesse caratteristiche dei lavori già realizzati negli ultimi dieci anni - nel tratto dal Porto canale di Cervia alla IX° Traversa. Infine, è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale a servizio della collettività e delle attività turistiche, oltre alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, delle reti tecnologiche, dell’arredo urbano e delle aree verdi. Da cronoprogramma, i lavori per il terzo stralcio saranno sospesi durante il periodo estivo, da giugno ad agosto, per non gravare sulla stagione turistica.

Il lungomare, più in generale, è un’opera pubblica che nei prossimi anni riguarderà anche le restanti parti della città - dato che in agenda sono previsti anche la parte sia Cervia sia di Pinarella-Tagliata. Al momento di stanno progettando i vari tratti; servirà poi reperire le risorse necessarie al loro finanziamento. I progetti saranno valutati insieme alle associazioni di categoria, enti e attività interessate affinché l’opera, che a quel punto interesserà tutti i circa 8 km di costa cervese, potrà diventare valore aggiunto per tutti.

Ilaria Bedeschi