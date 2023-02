Milano Marittima: si tranciò il dito ballando al Pineta: sarà risarcita con 40mila euro

Si tranciò il dito ballando al Pineta Sarà risarcita con 40mila euro

Ravenna, 21 febbraio 2023 – La notte del 15 aprile 2017 nella nota discoteca Pineta di Milano Marittima una forlivese all’epoca 22enne si tranciò il mignolo della mano destra, rimasto impigliato in una griglia d’acciaio, mentre scendeva da un tavolo usato come cubo per ballare. Per l’episodio ieri il giudice onorario Tommaso Paone ha condannato a tre mesi per lesioni colpose da incidente sul lavoro l’allora legale rappresentante della società che gestiva la discoteca, un 41enne, con pena sospesa.

L’imputato è stato anche condannato, in solido con la società che gestiva il Pineta, l’Andromeda srl, in qualità di responsabile civile, a pagare una provvisionale di 40mila euro alla giovane, che ne chiedeva 60mila.

La Procura aveva chiesto cinque mesi contestando al legale rappresentante di non aver dotato la griglia di protezioni. La giovane, che subì l’amputazione del dito, ebbe una prognosi di oltre due mesi. Il processo era stato ripetuto a causa di un errore procedurale. "È una sentenza che arriva, purtroppo per la ragazza coinvolta, a quasi sei anni dai fatti, ma che esprime un giusto ed apprezzabile equilibrio in fatto di sicurezza dei locali destinati ai giovani", commentano gli avvocati Stefania Martelli e Federico Fischer, costituiti parte civile in rappresentanza della vittima.

La giovane riferì di essere scesa dal cubo, c’era ressa e a causa di una spinta avrebbe infilato il mignolo nella grata, inizialmente senza accorgersi di nulla, né avvertire dolore, fino a quando gli amici la trovarono sanguinante. Il mignolo fu poi recuperato, messo nel cestello del ghiaccio e la notte stessa le fu riattaccato al Policlinico di Modena. Secondo la difesa, con l’avvocato Massimo Martini, l’amputazione non andava ricondotta alla pericolosità della griglia, ma al fatto che scendendo da quel tavolo, con il dito rimasto incastrato in quella fessura non tagliente, il peso della ragazza protesa verso il basso ne avrebbe determinato il distacco.

Solo a seguito dell’intervento e di una prescrizione della Medicina del lavoro, quelle griglie furono coperte con pannelli in plexiglass. Ma in precedenza, per la difesa, la commissione preposta ai locali di pubblico spettacolo aveva certificato che il Pineta era un locale sicuro. Il reato a ottobre 2024 sarà prescritto. Certo l’appello.