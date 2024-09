Milano Marittima: strappano collanina a un giovane, denunciati

Milano Marittima (Ravenna), 5 settembre 2024 – Sono poco più che ventenni i due ragazzi indagati a piede libero dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, in quanto ritenuti responsabili di un furto ai danni di un ragazzo.

L’episodio, che risale a sabato scorso, si è verificato intorno a mezzanotte in viale Milano a Milano Marittima, località in cui il giovane si era recato per trascorrere la serata in compagnia di amici. Secondo quanto riferito da questi ultimi e dalla stessa vittima, non appena scesi da un taxi sono stati avvicinati da un gruppo formato da circa quattro ragazzi i quali, con la scusa di chiedere delle informazioni, hanno preso di mira il suddetto giovane, strappandogli dal collo una collanina per poi darsi alla fuga.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri. Le immediate ricerche hanno sortito gli effetti sperati, consentendo ai militari di rintracciare due giovani appartenenti al gruppo degli aggressori. Riconosciuti anche dalla vittima, i due nordafricani sono stati identificati, fotosegnalati e quindi deferiti in stato di libertà per ‘furto con strappo in concorso’.