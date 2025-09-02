Milano Marittima, la truffa dei pagamenti sosta: attenzione a farli su siti non autorizzati

Milano Marittima (Ravenna), 2 settembre 2025 - “Prestare la massima attenzione durante il pagamento della sosta a Milano Marittima”. A mettere in guardia i cittadini ed i turisti è il Comune di Cervia, dopo che sono stati segnalati alcuni casi di adesivi non autorizzati, applicati sui parcometri o nelle loro vicinanze, che riportano un QR code e la dicitura ‘EasyPark’.

Si tratta di una truffa, visto che il Comune di Cervia e la società concessionaria del servizio non hanno stipulato alcuna convenzione con ‘EasyPark’ per la gestione dei pagamenti della sosta. Utilizzare il QR code o altri metodi di pagamento non ufficiali può configurare una frode informatica e causare la perdita di denaro, senza che la sosta risulti effettivamente pagata.

Al fine di evitare truffe e pagamenti non validi, l’amministrazione comunale cervese raccomanda di utilizzare esclusivamente i metodi di pagamento ufficiali, nella fattispecie il parcometro, ossia il classico dispositivo per il pagamento della sosta, che accetta monete o carte di credito/debito, oppure l’app ufficiale MooneyGo, applicazione autorizzata per il pagamento della sosta tramite smartphone.

Il Comune invita tutti i cittadini che dovessero notare la presenza di tali adesivi a non utilizzarli e a segnalare immediatamente l'accaduto al Comando di Polizia Locale di Cervia al numero 0544979251, il cui personale sta già indagando sull’accaduto per riferire all’autorità giudiziaria.