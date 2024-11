Milena Baldassarri, ritiro a metà: “Ora solo qualche gara in Italia”

Ravenna, 3 novembre 2024 – L’ultimo esercizio. Classe, carisma, talento, emozione, in sé stessa e in chi guarda: tutta la carriera di Milena Baldassarri è stata contrassegnata da questi tratti e così è stato anche nell’addio che la ginnasta fabrianese d’adozione ha annunciato sabato sera in Spagna, a Bilbao, durante un Gala Internazionale, l’Euskalgym.

Successivamente l’atleta ha precisato che “fino alla fine dell’anno si allenerà e avrà impegni in Italia” e che quello di sabato è stato soltanto un “saluto al pubblico internazionale” ma è chiaro che il ritiro sembra vicino. Un momento da brividi quello vissuto in Spagna comunque perché al momento dell’entrata in pedana di Milena, sulle note di Blue di Billie Eilish, gli schermi hanno proiettato una lettera d’addio alla ginnastica ritmica di una atleta simbolo della disciplina e delle Marche: nativa di Ravenna, ma da tempo capitana della Ginnastica Fabriano, Baldassarri ha solo 23 anni ma ha alle spalle una carriera lunghissima.

Milena Baldassarri è nata a Ravenna nel 2001, da tempo è capitana della Ginnastica Fabriano

Cinque medaglie mondiali, due Olimpiadi alle spalle con l’ottavo posto nell’ultima in una gara storica grazie alla sua presenza e a quella della compagna e amica Sofia Raffaeli – terza e medaglia di bronzo – Milena, aviere dell’Aeronautica, ha deciso di dire basta, nella stessa competizione in cui all’ultimo – pare per un piccolo problema fisico – non ha gareggiato Sofia Raffaelli.

Con lo stile ineguagliabile di sempre, come testimoniato dalle sue parole: “Cara ginnastica ritmica, ho sempre voluto fare grandi cose quando ero piccola e ora posso dire di esserci riuscita - si leggeva sullo schermo – Non bisogna mai arrendersi: anche se si sente di aver toccato il fondo, il tono non deve mai essere perso anche se il tuo crollo peggiore è con te sempre. Fai capire che la gelosia non porta da nessuna parte e che dovremmo essere felici per i nostri obiettivi ma anche per quelli degli altri”.

Tante le parole di affetto arrivate non solo dal mondo dello sport ma anche della politica, come ad esempio dal sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, che ricorda: “Milena non è solo una campionessa ma il simbolo della ritmica italiana. La sua eleganza, il suo sorriso, hanno incantato i palasport di tutto il mondo. Per Fabriano, di cui è cittadina onoraria, un grande orgoglio: ci hai portato sui podi più alti del mondo e la città ti deve moltissimo. Grazie per averci regalato emozioni e soddisfazioni straordinarie, ti auguriamo grandi traguardi anche nella tua nuova vita”.