Milenkovich, puro talento

E’ una vera e propria star del concertismo internazionale, Stefan Milenkovich, acclamato dal pubblico di tutto il mondo. Il violinista, che affianca all’attività concertistica un forte impegno pedagogico, verrà a Ravenna invitato dall’Associazione Mariani, Capit e Ceroni Piano School e terrà la sua masterclass alla Sala Corelli del Teatro Alighieri fino a domani. Nel corso della masterclass, Milenkovich stasera alla Sala Corelli alle ore 21, terrà una lezione - concerto. Per il pubblico sarà una imperdibile opportunità di ascoltare il violinista, che parla perfettamente italiano in virtù delle origini italiane della madre, la pianista Lydia Cainazzo, sia come esecutore che come docente. Originario di Belgrado e nominato Serbo dell’anno, Stefan si può ritenere un ex enfant prodige. Ha iniziato lo studio del violino all’età di tre anni, dimostrando subito un raro talento.

Ha iniziato a suonare con orchestra all’età di 5 anni e a 16 anni aveva già tenuto mille concerti. Ha suonato come solista con importanti compagini dalla Sinfonica di Berlino, all’Orchestra di San Pietroburgo, dal Teatro Bolshoj alla Radio-France, dalla New York Chamber Symphony Orchestra alla Chicago Symphony Orchestra, collaborando con direttori del calibro di Lorin Maazel e Daniel Oren. Ingresso 5 euro.