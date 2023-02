Mille euro una tantum ai lavoratori Regalo di Tampieri contro i rincari

Tampieri erogherà 1.000 euro una tantum ai suoi dipendenti per aiutarli a contrastare il carovita. È quanto ha fatto sapere ieri il gruppo con una nota, annunciando che la somma è stata inserita nella busta paga di gennaio. "Il 2022 è stato purtroppo contraddistinto da eventi terribili – si legge nell’annuncio mandato ai lavoratori –, ai problemi accumulati dalla pandemia si sono aggiunti la vicina guerra e il conseguente peggioramento della crisi economica, che si ripercuote anche sulla nostra vita quotidiana. È per questo che abbiamo deciso di riconoscervi la somma di 1.000 euro, a titolo di una tantum, come supporto contro il carovita".

Non è l’unica iniziativa presa a favore dei lavoratori da parte del gruppo, che nell’autunno aveva erogato a ognuno 200 euro in buoni carburante.

Tampieri a fine 2022 conta 283 dipendenti e nel 2021 sono state erogate quasi 4.600 ore di formazione, quando ancora si era condizionati dalle restrizioni Covid: il consuntivo 2022 vedrà un ritorno ai livelli pre pandemia.

Inoltre Tampieri, "conscia delle difficoltà economiche che riguardano sempre più persone della comunità faentina – prosegue la nota del gruppo –, in occasione delle festività natalizie ha deciso di sostenere la campagna ’Aiutaci ad aiutare’ di Caritas, sia erogando un contributo sia consegnando generi alimentari e altri beni di conforto, raccolti anche dai dipendenti, a testimonianza del grande senso di solidarietà comune".