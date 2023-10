Mille lavoratori irregolari

Attraverso un’agenzia interinale di Milano Marittima, aveva impiegato irregolarmente circa mille lavoratori in tutta Italia, perlopiù al nord, senza versare i contributi previdenziali e senza pagare imposte. In due anni sono state così emesse fatture false per oltre 15 milioni.

Sono le contestazioni mosse al culmine di un’indagine della guardia di finanza della tenenza di Cervia, coordinata dalla procura di Ravenna e portata avanti in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e l’Inps.

Le verifiche - secondo una nota delle Fiamme Gialle -, hanno consentito di disarticolare una compagine criminale che faceva capo a un imprenditore 53enne di Mirandola (Modena) il quale procurava forza lavoro a basso costo a centinaia di aziende di vari settori. Assieme a lui, sono state denunciate a piede libero altre tre persone.

Le accuse mosse agli indagati sono di truffa aggravata e continuata nei confronti dell’Inps, emissione di fatture per operazioni inesistenti e utilizzo abusivo di pubblici sigilli statali. L’indagine era scaturita da un controllo svolto a contrasto del fenomeno del lavoro sommerso dai finanzieri cervesi in una struttura ricettiva di Milano Marittima. E si era sviluppata in virtù di un innovativo protocollo d’intesa sottoscritto tra la procura di Ravenna, il comando provinciale della Finanza, le sedi provinciali di Inps e Ispettorato Territoriale del Lavoro.

E’ poi emerso che il 53enne, già gravato da precedenti, aveva spostato i suoi interessi in Romagna in piena pandemia alloggiando in un lussuoso albergo di Milano Marittima. Qui si serviva di prestanome reclutati tra persone in evidente stato di bisogno.

Per acquisire credibilità, millantava contatti con uffici pubblici e la disponibilità di cosiddetti ‘buoni lavoro’ coperti da garanzie statali rivelatesi fittizie. L’ufficio, in pieno centro e allestito con bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione europea, fungeva da call center nel quale avveniva il reclutamento di lavoratori assunti con la promessa di una stabile occupazione fatta sottoscrivere al costo di 250 euro per l’adesione a una ipotetica cooperativa risultata anch’essa fittizia.

La truffa - prosegue l’accusa - prevedeva che i lavoratori, dopo essere stati formalmente assunti da società riconducibili agli indagati a Cervia e in provincia di Modena, venissero impiegati in centinaia di imprese mediante contratti di appaltosub-fornitura non genuini sottoscritti in spregio a tutte le norme a tutela dell’incolumità dei lavoratori stessi i quali venivano usati senza copertura assicurativa e senza i previsti corsi di formazione finalizzati a tutelare la loro sicurezza sui luoghi di lavoro.

In tutto ciò, l’artefice del network criminale raggirava i dipendenti sostenendo la presenza di una copertura sanitaria con un finto fondo integrativo al sistema sanitario nazionale, risultato frutto di invenzione sebbene con tanto di sigilli e timbri. Tutto ciò ha portato nei numeri all’emissione di 1.410 fatture relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per un totale complessivo di poco più di 15 milioni e 252 mila euro.

"L’operazione battezzata ’work virus’ - hanno concluso i finanzieri - evidenzia il costante e quotidiano impegno posto in essere dalle Fiamme Gialle ravennati per la salvaguardia della legalità economico-finanziaria a tutela della collettività, dei lavoratori e della leale concorrenza tra le imprese che operano in maniera legittima".