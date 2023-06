Mille Miglia a Lugo Folla in centro per ammirare i bolidi d’epoca

Folla nel cuore di Lugo ieri pomeriggio per ammirare i bolidi d’annata della Mille Miglia 2023. Le oltre 400 vetture in gara hanno rombato davanti al monumento dedicato all’eroe dei cieli Francesco Baracca nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare.

Il passaggio è avvenuto nel corso della prima giornata di gara che, come da tradizione, è partita da Brescia, per virare in direzione lago di Garda e passare da Desenzano, Sirmione e Peschiera. Dopodiché è stata la volta di Verona, Bovolone e Ferrara; prima dell’arrivo a Lugo. Le macchine sono entrate nella cittadina della Bassa Romagna, provenendo dalla strada provinciale 13 e raggiungendo la congiunzione di via Bastia, hanno poi preso la Provinciale 26 e la Provinciale 253. Da lì i bolidi hanno puntato verso via Mentana in direzione piazza Giuseppe Garibaldi e, svoltando in piazza Primo Maggio e piazza dei Martiri, hanno raggiunto infine il Controllo Timbro nella centralissima piazza Baracca e poi via verso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il finale. Le vetture d’annata, con la prima Ferrari in testa, sono state ammirate da tante persone che non si sono volute perdere il passaggio della gara da Lugo, sventolando le bandierine della manifestazione. E ad aiutare a collocare le transenne e a gestire il transito dei mezzi c’erano alcuni studenti del Polo Tecnico Professionale, sezione Manfredi.