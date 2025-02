M’illumino di meno, tutti gli appuntamenti

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a ’M’illumino di meno - Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione ’Caterpillar’ per incentivare il risparmio energetico, giunta alla 21esima edizione. Tanti gli eventi per la giornata di domani: al Musa, dove si entrerà gratuitamente per l’intera giornata, sono previste diverse iniziative a partire dal primo pomeriggio, tutte incentrate sul tema dell’iniziativa. Si parte alle 15 con ’Abito verde’, letture ad alta voce per bambini, a cura della Biblioteca comunale ’Maria Goia’ e dei volontari ’Nati per Leggere’, per poi proseguire alle 15.30 con il laboratorio creativo ’Marionette fashion’, curato da Cooperativa Atlantide, nel quale i bambini possono creare oggetti e animali utilizzando materiali di recupero.

Dalle 17 verrà distribuita ai presenti, come è ormai tradizione, una lampadina a basso consumo per il risparmio energetico, con cui l’assessorato alle Politiche Ambientali ricorda l’impegno e le piccole azioni che ciascun cittadino può mettere in atto nella gestione delle risorse primarie. Infine, dalle 18, sempre nei locali del museo, in una suggestiva atmosfera a lume di candela, si diffonderanno le parole dei conduttori Massimo Cirri, Sara Zambotti e Paolo Labati, e dei loro ospiti nella diretta della trasmissione ’Caterpillar’ su Rai Radio 2. Le iniziative organizzate a Cervia inizieranno già al mattino, nella sede di Cervia Social Food in via Levico 11A, dove dalle 9.30 sarà possibile acquistare a peso abiti donati dai cittadini e dai turisti, nello spirito più autentico del tema. Gli abiti saranno suddivisi in due categorie, il cui costo sarà per una di 25 € e per l’altra di 45 €. Grazie a Cucinasorriso, dalle 9.30 alle 11 è in programma un brunch aperto a tutti, preparato dalle Cucine popolari di Cesena

i.b.