’Mimì’, alle 22 il film di Brando De Sica per il Nightmare Festival Il Ravenna Nightmare Film Fest prosegue con "La guerra e il sogno di Momi" e "Mimì, il principe delle tenebre". Proiezioni in sala e online con sonorizzazione dal vivo e presenza del regista. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di cinema.