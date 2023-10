Minacce a Rachele Stecca. Condannata una 23enne

Minacciata di morte da un’altra ragazza nel convitto universitario di Ravenna. A finire nel mirino di questa persecuzione Rachele Stecca, studentessa e figlia di Loris, il noto ex pugile già campione del mondo dei pesi supergallo. La giovane riminese si è ritrovata al centro di una vicenda che per alcune settimane ha trasformato la sua vita in un vero e proprio inferno. Spingendola quindi a querelare la responsabile dei fatti ed a rivolgersi all’avvocato Marco Pastocchi del Foro di Rimini. Una vicenda che si è conclusa nei giorni scorsi di fronte al giudice di pace di Ravenna, che in primo grado ha condannato una 23enne di origine straniera ad una pena pecuniaria di 900 euro, ridotti a 600 grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche. La giovane sarà inoltre tenuta a risarcire la figlia di Stecca oltre che al pagamento delle spese processuali.

Tutto trae origine da un’incomprensione tra la vittima e un’altra ragazza ospite dello stesso convitto universitario, nella primavera del 2020. A seguito di un litigio, la straniera avrebbe inviato sul WhatsApp della figlia di Stecca alcuni messaggi dai toni estremamente minacciosi, nell’aprile di quell’anno. Minacce a cui, secondo quanto riferito dalla stessa vittima, nel maggio 2020 avrebbe fatto seguito una vera e propria aggressione fisica, avvenuta sempre all’interno del convitto. Rachele Stecca, per il tramite del proprio legale, si è costituita parte civile nel processo penale pendente dinanzi al giudice di pace di Ravenna. Il giudice ha concluso il primo grado di giudizio ed ha condannato l’imputata per entrambi i capi d’imputazione ad essa ascritti (minacce e percosse). "Sono grata alla giustizia italiana per l’epilogo del processo e ringrazio il mio legale che mi ha assistito con pazienza e professionalità" ha dichiarato Rachele.

Lo scorso agosto Loris Stecca era tornato alla ribalta disputando un incontro di boxe ‘amichevole’ ’con il divo del cinema a luci rosse Rocco Siffredi, andato in scena sulla spiaggia dell’Adriatic village (è lo stabilimento nato dall’accorpamento dei bagni 35, 36 e 37). "Ho chiuso già da tempo i miei conti con la giustizia – aveva sottolinea a margine dell’incontro Stecca, 63 anni, che nel 1984 si è laureato campione del mondo dei pesi supergallo Wba –. Ho finito di scontare la pena e da anni lavoro in una cooperativa sociale. Ma la boxe resta il mio grande amore".

Lorenzo Muccioli