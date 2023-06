Minacce a sindaco e assessora "Superati i limiti, denunciamo"

Diviso tra il municipio, dove è impegnato con staff e assessori in riunioni con Hera, Protezione civile e vigili del fuoco, e le strade, dove non si sottrae al confronto anche aspro con i cittadini, il sindaco di Lugo Davide Ranalli da un paio di giorni è diventato addirittura bersaglio di minacce di morte insieme all’assessora Veronica Valmori. C’è chi, infatti, nero su bianco su Facebook, ha scritto una frase pesante, commentando un post su un gruppo lughese: "Comunque sindaco e assessora se li piglio sono morti". Una frase pesante, inserita in un dibattito sul monitoraggio e la pulizia dei tombini a Lugo dopo gli allagamenti di sabato, in cui le parole hanno superato i limiti. "Superare i limiti di un confronto, acceso ma civile, per passare alle minacce – ha scritto ieri sulla propria pagina Facebook, Davide Ranalli, riferendosi alla frase –. Questa soglia è stata superata. Non c’è niente che legittimi questo tipo di comportamento perché altrimenti siamo nella barbarie. A chi non si rende conto, a chi pensa che siamo di fronte solamente a parole dette in libertà, al riparo di una tastiera, dico: fermiamoci, fino a che siamo in tempo. Su tutto il resto discutiamo e discuteremo, come sto facendo in questi giorni nei tanti luoghi dove vado e dove i lughesi, giustamente, mi fermano e mi pongono domande. Un abbraccio solidale all’assessora Veronica Valmori". E dopo alcune riflessioni, con la collega di giunta, il sindaco di Lugo ieri pomeriggio si è recato in Commissariato per sporgere denuncia.

Raggiunto al telefono ieri mattina, al termine di una riunione su raccolta straordinaria dei rifiuti e monitoraggio delle fognature, il sindaco di Lugo diceva di essere "preoccupato per le minacce ricevute ma anche sconfortato e deluso perché nella fase che stiamo attraversando servirebbero reciprocità e comprensione da parte di tutti". Ranalli afferma che "da giorni, settimane, siamo impegnati unicamente per cercare di risolvere le problematiche legate all’alluvione e molto spesso, facendolo, andiamo incontro a critiche, insulti e atteggiamenti sopra le righe ma non per questo ci sottraiamo. Sappiamo che la nostra funzione nei momenti di criticità ci porta ancora di più a un confronto più aspro e duro però c’è una linea che non deve mai essere valicata ed è la linea della violenza e delle minacce". Sulla persona autrice del post Ranalli dice: "Non la conosco ma ho visto che non è la prima volta che mi critica e scrive commenti molto gravi nei confronti anche di altre istituzioni". Proprio su quest’ultimo aspetto il sindaco di Lugo precisa che "io e l’assessora Valmori, oltre a essere persone fisiche, che vengono violate da queste minacce, con famiglie che possono vedere i social ed essere preoccupate, rappresentiamo le istituzioni. E le istituzioni, in questo momento di particolare criticità, sono in prima linea e hanno il diritto e dovere di poter lavorare in tranquillità e serenità". Per questo Ranalli e Valmori hanno deciso di sporgere denuncia. "Altre volte avrei potuto usare lo strumento della querela dopo essere stato insultato anche pubblicamente ma non l’ho mai fatto. Adesso però i limiti sono stati superati".

Milena Montefiori