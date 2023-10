Minacce ad avvocato: a processo

L’avvertimento secondo l’accusa suonava pressapoco così: "Sappiamo dove abiti tu, i tuoi figli piccoli e tutta la tua famiglia". E, semmai ci fossero stati equivoci sul significato delle parole, chi le ha pronunciate, avrebbe aggiunto ben altro: "Quindi dacci il denaro o vedi cosa ti succede". E ancora: "Se non ci dai tutto ti veniamo a prendere". La cifra ammonta a 2.000 euro. I due uomini – padre e figlio di origine serba difesi dall’avvocato Giorgio Vantaggiato - che si sarebbero adoperati per riaverli da quello che all’epoca era il loro legale – un noto avvocato ultra-quarantenne del Foro di Ravenna -, ieri mattina sono stati rinviati a giudizio dal gup Andrea Galanti per tentata estorsione. Processo al via a metà gennaio davanti al collegio penale del tribunale.

La vicenda, secondo quanto a suo tempo esposto dall’avvocato parte offesa (non si è fin qui costituito parte civile), si era innescata nel novembre 2021. Il 7 di quel mese uno dei due serbi gli aveva conferito mandato professionale per via di diverse vicende legate sia a una misura cautelare decisa dal tribunale di Ravenna che a una richiesta di estradizione della Serbia. Tra i compiti assegnati – sempre secondo l’esposto –, c’erano anche il recupero di assegni intestati all’uomo ma in maniera errata e il disbrigo di pratiche legate alla patente di guida. E’ a questo punto che si giunge ai 2.000 euro: un fondo spese, secondo il legale, nell’attesa di analizzare tutto il corposo materiale. Era però accaduto che il serbo cominciasse a manifestare una certa insofferenza: tanto che l’avvocato a dicembre 2021 era stato convocato a casa sua. E’ qui che padre e figlio gli avevano chiesto di restituire l’intero fondo spese e avrebbero pronunciato le minacce al centro del procedimento nonostante i tentativi di calmarli.