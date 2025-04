Minacce alla mamma per i soldi. Assolto perché mancava la querela

Affetto da un disturbo bipolare e senza lavoro, alla madre chiedeva continuamente soldi. Uno stillicidio di danaro condito da minacce e, in una occasione, dalla sottrazione dell’auto di lei. Azioni che prima avevano fruttato al giovane protagonista della vicenda - un ravennate difeso dall’avvocato Simone Balzani - il divieto di avvicinarsi alla mamma a meno di 500 metri e di comunicare con lei con ogni mezzo. E poi il rinvio a giudizio per estorsione continuata (dal marzo 2023, qualche decina di euro più volte alla settimana) e per stalking.

Giovedì pomeriggio il giudice Cristiano Coiro, dopo avere riqualificato il reato di estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza e minaccia, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. La madre infatti, pur vivendo nella paura, su questo specifico aspetto aveva scelto di non presentare mai formale querela contro il figlio. Alla luce di ciò, vista l’assenza a monte della condizione di procedibilità, anche il capo d’imputazione relativo agli atti persecutori è caduto.

La situazione era finita sul tavolo degli inquirenti quando il 22 maggio del 2023 la madre si era presentata in questura per chiedere l’ammonimento del figlio. Il giovane, da anni seguito dal centro di salute mentale, viveva da solo ma non avendo mai lavorato, aveva sempre chiesto soldi alla madre. Richieste diventate sempre più pressanti e condite da minacce del tipo. "Ti rivolto come un crocefisso, ti prendo la testa e te la spacco contro qualcosa, ti faccio male, ti vengo a cercare, ti do un pugno". Nel suo slancio, il ragazzo non aveva esitato a usare Whatsapp a piene mani: tanti i messaggi a cui erano seguiti pure passaggi sotto casa di lei.

La donna aveva così cambiato le proprie abitudini di vita arrivando persino a parcheggiare l’auto distante per non lasciare capire al figlio che si trovava in casa. Oppure uscendo con largo anticipo o anche rimanendo intere giornate fuori casa pur di non rischiare di incrociare il giovane. Ma la martellante cadenza delle richieste di danaro non si placava. Una sera, dopo avere ottenuto 20 euro, lui le aveva chiesto pure degli abiti. E in quel frangente, approfittando della distrazione di lei, le aveva sottratto le chiavi dell’auto. La donna se ne era accorta solo più tardi quando, dopo essersi affacciata dalla finestra, aveva visto che la sua auto non c’era più e le chiavi erano sparite.

a.col.