Minacce all’amico della sua ex "Tentò di incendiarmi la moto"

Accecato dalla gelosia, avrebbe cominciato a perseguitare e minacciare l’uomo che riteneva avesse una relazione con la sua ex compagna. E in un’occasione avrebbe cercato di incendiargli la moto. A processo, per danneggiamento e minacce, è finito un 54enne di Faenza, difeso dall’avvocato Cristiano Zannoni. Un 44enne di Bagnara di Romagna, parte civile con l’avvocato Barbara Liverani, è la presunta vittima, che ieri davanti al giudice onorario Tommaso Paone ha raccontato la sua versione. Ha spiegato di aver conosciuto il 54enne nel 2019 perché gli aveva affittato un garage per parcheggiare la moto. A giugno del 2020, nel tentativo di recuperarla, la trovò bloccata da diverso mobilio, così si rivolse alla ex compagna dell’uomo, con la quale era nata un’amicizia.

Il 27 giugno l’imputato andò prima a casa della ex, per recuperare effetti personali, cosa che a detta della donna avvenne sempre in un contesto di minacce e violenze, tanto che intervennero i carabinieri, poi inviò a quello che riteneva il terzo incomodo un messaggio dal tenore minatorio, del tipo “sto arrivando a Bagnara, o esci o gli do fuoco“. Un uomo, con un accendino, diede effettivamente fuoco al telone che copriva la sua moto e fu un passante a spegnere il principio d’incendio. Il 44enne si è detto certo dell’identità del responsabile, in quanto ne sentiva le grida e le minacce, reiterate anche in occasione di successivi incroci in un bar. Le minacce avevano questo tenore: ”adesso passi i guai, guardati le spalle“, e ancora: “adesso ti vengo a prendere, ti faccio la pelle“. Per la difesa, tuttavia, non vi è certezza nell’identificazione dell’autore dell’incendio. Riguardo a quanto raccontato sempre ieri dalla ex compagna, fra i due è ancora pendente un’aspra vertenza giudiziaria, e finora - è emerso – solo la donna ha incassato un’assoluzione per un’aggressione, ma per tenuità del fatto, quindi commesso.