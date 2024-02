Minacce con mazza da baseball a chi gli aveva investito il figlio

Il figlio, poco prima, era rimasto vittima di un incidente, mentre in bicicletta attraversava un passaggio pedonale. Il padre, arrivato sul posto dieci minuti dopo, aveva estratto dal vano sotto sella dello scooter una mazza da baseball, cominciando a minacciare gli automobilisti coinvolti nel sinistro. Per questo episodio, che risale al pomeriggio del 2 gennaio 2022, un 45enne cittadino albanese rispondeva di minacce aggravate e ieri – tutelato dall’avvocato Filippo Bianchini – davanti al giudice Piervittorio Farinella ha patteggiato una pena pecuniaria di 900 euro.

Quel giorno una pattuglia della Polizia locale era intervenuta intorno alle 16 in via Romea, all’altezza della rotonda Gran Bretagna, per rilevare un incidente che aveva coinvolto un minorenne in bici e due veicoli. Sul posto era stato trovato il padre dello stesso che, a detta di due persone coinvolte nel sinistro, poco prima si era avvicinato a loro, proferendo minacce ("ti spacco la testa") e brandendo una mazza da baseball. In particolare, l’aveva appoggiata contro la fronte di uno di loro, urlandogli in faccia e calmandosi poco dopo grazie all’intervento di altri testimoni.

Una donna, compagna di uno degli automobilisti che aveva urtato la bici, rimasta a bordo dell’auto in quanto dolorante, aveva sentito quell’uomo urlare. Quelle fasi, si è poi accertato, erano state riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza di una vicina officina.

Il 45enne, prima di seguire il figlio mentre veniva caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso, aveva poi mostrato agli agenti la mazza da baseball, unitamente a un guantone e a una palla, con le quali – aveva spiegato – era solito giocare con i figli.

l. p.