Minacce e stalking. Aveva approfittato della casa di un disabile: arrestato 50enne

La polizia ha arrestato un 50enne di origine tunisina con l’accusa di stalking nei confronti di un suo conoscente 60enne con disabilità.

Secondo le verifiche della squadra Mobile, il 50enne ha molestato, minacciato e percosso la vittima costringendola ad andare via dal suo stesso alloggio popolare nel quale lui era rimasto contro la volontà dell’altro. Inoltre in alcune occasioni il 60enne sarebbe stato anche e costretto a svolgere commissioni.

L’inchiesta era partita dalla segnalazione di un medico dell’Ausl il quale aveva intuito i continui maltrattamenti e soprusi subiti dal 60enne per mano di un uomo di origine magrebina che aveva occupato abusivamente l’abitazione assegnata alla vittima dal Comune. La segnalazione era stata poi indirizzata direttamente al questore.

Nel corso dell’indagine sono emerse diverse condotte vessatorie e pregiudizievoli nei confronti del 60enne, paziente affetto da diverse patologie e in cura al Sert. L’indagato avrebbe anche privato la parte offesa dei propri documenti per limitarne l’autonomia. In più occasioni, la vittima sarebbe stata costretta a ritirare del cibo per consegnarlo al 50enne. Nel quadro delle condotte persecutorie, l’accusa ha inserito alcuni episodi in cui il 50enne, anche lui in cura al Sert, si sarebbe appropriato di medicinali destinati alla vittima per la propria terapia. Il 60enne non aveva mai denunciato per paura di eventuali ritorsioni o aggressioni fisiche. Sulla scorta degli elementi raccolti, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip la custodia cautelare in carcere, atto notificato al diretto interessato il pomeriggio del 15 ottobre scorso. Il 60enne, a seguito dell’esecuzione della misura, ha riottenuto la piena disponibilità dell’immobile. Delle verifiche è emerso che l’indagato ha diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga.

L’articolo 612-bis del codice penale, quello che descrive il reato di stalking, prevede che sia punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque che, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da procurargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona a lui vicina. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una persona con disabilità.

Il reato in questione è punito a querela della persona offesa: il termine per presentarla è di sei mesi. La remissione della querela può essere fatta soltanto a processo. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate. Si può procedere d’ufficio (cioè anche senza querela) se il fatto è commesso nei confronti, tra gli altri, una persona con disabilità.