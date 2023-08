Minacce video al sindaco: indagato "So dove sei, vengo a prenderti"

Nella sua vita, complice la passione talvolta eccessiva per l’alcol, ne ha combinate parecchie. Dallo stalking alle minacce a un giudice, arrivando persino ad evadere dai domiciliari per poi bussare alla porta del carcere, chiedendo di essere arrestato. E in passato era anche rimasto coinvolto in una sparatoria. Oggi particolarmente attivo sui social, dove pubblica video a rotta di collo in cui si parla di politica, guerra in Ucraina e ufo, tra le varie cose recentemente lamentava il fatto che gli era stata tolta la patente un’altra volta, ritenendo la cosa una sorta di vigliaccata poiché gli si impediva di lavorare.

Ora quest’uomo, 52 anni, residente a Ravenna ma originario del Ferrarese, ha aggiunto al suo curriculum un’elezione di domicilio essendo stato indagato per “minacce ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario“. Minacce rivolte, nella fattispecie, al sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, fatto bersaglio attraverso tre video consecutivi di una serie di insulti e frasi dal contenuto piuttosto offensivo e intimidatorio, di cui riportiamo solo una parte. Puntando verso la telecamera del cellulare verso di sé, e riprendendosi in volto, dopo essersi presentato con nome e cognome l’uomo parte in quarta: "Adesso mi riposo un attimo, qualche giorno, ma appena ti becco... So dove sei, perché tanto sei un codardo. C’era una ’cosa storica’, non sei venuto lì, perché sapevi che c’ero io", dice intervallando i concetti tra una bestemmia e l’altra.

"Questi sono quelli che ti arrivano in faccia", aggiunge mostrando un pugno. Poi si alza la maglietta e mostra una vistosa cicatrice sul petto mentre dice "ti vorrei fare vedere questo...", vale a dire la conseguenza di quando, anni fa, rimase ferito da un colpo d’arma da fuoco. In altri spezzoni il livello degli insulti e del livore aumenta: "Ti vengo a prendere, ti faccio male, ti stacco la mandibola, puoi andare all’anticrimine ma io ti vengo a prendere, sei la vergogna della Romagna, te e Bonaccini", e intanto fa il gesto della pistola.

Ce n’è a sufficienza per capire che il limite del diritto di critica è stato abbondantemente travalicato. È stata la Polizia locale ad acquisire i filmati e a far scattare la denuncia. L’indagato è tutelato dall’avvocato Luca Berger. L’uomo, in passato, aveva rimediato arresti e condanne per stalking alla ex e al nuovo compagno di lei. Non accettando la nuova relazione, in una occasione era andato a casa del rivale e con una roncola aveva tagliato le tapparelle, inviando un messaggio alla donna per rivendicare il gesto. Anche in quel caso aveva rivolto gravi minacce all’uomo, in presenza di testimoni.

l. p.