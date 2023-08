Minaccia carabiniere con un coltello

Un 39enne disoccupato di origine extracomunitaria, residente a Faenza e già noto alle forze dell’ordine per via di pregresse vicende, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Castel Bolognese per avere – secondo l’accusa – minacciato un carabiniere con un coltellaccio ed essersi così garantito la fuga. In particolare, secondo quanto finora ricostruito dagli inquirenti, sull’uomo aleggiava il sospetto che potesse avere messo a segno vari furti sul territorio. I militari, insomma, lo tenevano d’occhio. L’altroieri lo hanno intercettato in un campo: ma il sospettato a quel punto ha tirato fuori un grosso coltello per infine riuscire a tagliare la corda. Per fortuna il carabiniere preso di mira non è stato ferito. Dell’accaduto, è stata avvisata la procura.