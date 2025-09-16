Minaccia con un coltello e rapina un passante al parco: arrestato

Faenza (Ravenna), 16 settembre 2025 - Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Faenza ha arrestato un uomo per rapina. L’uomo, un cittadino di marocchino di trentadue anni, mentre si aggirava all’interno del parco Mita ha minacciato con un coltello un passante, derubandolo di alcuni acquisti che aveva appena fatto e di qualche decina di euro.

L’intervento tempestivo degli operatori del Commissariato, sulla base della descrizione dell’autore del fatto fornita dalla vittima, ha permesso di rintracciare immediatamente il presunto autore dell’evento che, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di quanto sottratto alla vittima, del coltello e di un’ulteriore lama da cucina, tutto poi sottoposto a sequestro.

Accompagnato presso i locali del Commissariato per gli accertamenti di rito, l’uomo risultava gravato da diversi precedenti di polizia, nonché in posizione di irregolarità sul territorio nazionale in quanto non in possesso di valido titolo di ingresso e gravato da due Ordini del Questore ad abbandonare il territorio nazionale, entrambi emessi qualche mese fa e violati.

Lo straniero, pertanto, è stato arrestato per rapina aggravata e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che nella mattinata di oggi ha convalidato l’arresto disponendo la misura della custodia carceraria.