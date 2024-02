Minaccia di uccidersi . E colpisce militare

Quando i carabinieri del Radiomobile rivierasco sono intervenuti su richiesta della compagna, lui ha manifestato un certo nervosismo sino a reagire a calci, pugni e gomitate contro un brigadiere. Per questo motivo poco prima dell’alba di ieri a Cervia, un 38enne finora incensurato è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, come disposto dal pm di turno Raffaele Belvederi, in tarda mattinata è poi stato accompagnato in tribunale a Ravenna dove il giudice Piervittorio Farinella, dopo avere convalidato l’arresto dell’Arma, ha disposto per lui l’obbligo di firma tre volte la settimana alla più vicina caserma in attesa del processo. L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco De Angelis, in aula ha in buona sostanza ammesso chiedendo scusa per quanto accaduto e spiegando di assere afflitto da alcune problematiche personali.

L’intervento all’abitazione dei due coniugi, secondo quanto ricostruito dai militari della locale Compagnia, è scattato poco prima delle 6. A chiamare il 112, era stata la donna preoccupata per l’atteggiamento dell’uomo. Questi, all’arrivo dei militari, ha provato a sostenere che in realtà non ci fosse più bisogno di loro, che l’intervento fosse stato annullato.

I carabinieri hanno però cercato di chiarire direttamente con la donna tenendo il 38enne a debita distanza. Lei in buona sostanza ha riferito che già de tempo in casa c’era una situazione conflittuale presumibilmente legata all’assunzione di sostanze da parte del 38enne. E così venerdì sera lo aveva invitato ad andarsene di casa consegnandogli 400 euro per le prime spese. Lui però verso le 4.30 l’aveva chiamata dicendole di essere stato appena aggredito in un parcheggio: di conseguenza lei aveva accettato di farlo rientrare. Ma una volta tornato - prosegue l’accusa - lui aveva cominciato a urlare e a sbattere le cose; infine le aveva mostrato un coltello dicendo di volersi uccidere. Lei così aveva chiamato i carabinieri nonostante il tentativo di lui, subito rientrato, di strapparle il telefonino di mano. Ma proprio mentre la donna descriveva l’accaduto, il 38enne è diventato più nervoso fino a prendersela con uno dei militari. E’ allora intervenuta un’altra pattuglia e il 38enne è stato immobilizzato dopo i vani tentativi di ricondurlo alla ragione naufragati in una felpata minaccia: "Oggi qui finisce male".

Alla luce di quanto accaduto e tenuto conto della reazione violenta manifestata dal 38enne, è infine scattato l’arresto con conseguente formane comunicazione alla procura. Tempo poche ore e il 38enne era già davanti al giudice.