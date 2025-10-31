Minaccia e incendia i panni di una conoscente: arrestato dai carabinieri un 52enne

Fusignano (Ravenna), 31 ottobre 2025 – E’ già noto per i suoi trascorsi giudiziari il 52enne italiano che la notte scorsa, a Fusignano, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lugo per minaccia e danneggiamento.

Intorno all’1.30 la Centrale Operativa della Compagnia di via Mentana ha ricevuto la telefonata di una residente che segnalava grida d’aiuto e un forte trambusto provenire dall’appartamento della sua vicina. Le pattuglie dei Carabinieri sono tempestivamente intervenute. La signora che aveva richiesto l’intervento ha riferito di aver notato un uomo introdursi nel giardino di proprietà della vicina e che insistentemente chiedeva di entrare in casa. Sempre secondo il racconto della testimone, al diniego della vicina, l’uomo, utilizzando una bottiglia contenente del liquido infiammabile, aveva incendiato i panni che aveva lasciato sullo stendino.

A questo punto, grazie all’aiuto di un vicino e dell’immediato intervento di un’altra pattuglia dei Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno, l’uomo è stato fermato e allontanato dall’abitazione. Il 52enne, anche in presenza dei militari, ha continuato a minacciare la donna e, non contento, ha sferrato diversi pugni alla cassetta postale, danneggiandola. L’uomo è stato pertanto arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Lugo fino a questa mattina, quando è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I Carabinieri nelle ultime notti hanno notevolmente implementato il numero di pattuglie presenti sul territorio e grazie anche ad una pronta collaborazione dei cittadini si è potuto rintracciare in pochissimi minuti il presunto responsabile.