Minaccia la madre che si nasconde sul tetto

Dopo averla minacciata con un coltello, le ha preso il cellulare chiedendole 200 euro per restituirglielo. La madre, di fronte alla violenza del ragazzo, ha deciso allora di arrampicarsi sul tetto dell’abitazione e lì ha atteso i carabinieri del Radiomobile i quali alla fine hanno bloccato il giovane peraltro dopo avere dovuto fare ricorso due volte al taser visto che la prima scarica non aveva sortito alcun effetto. Un arresto decisamente spettacolare quello messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì a Russi. Il ragazzo – un 25enne di origine straniera da cinque anni segnato secondo la madre da dipendenze per alcol e stupefacenti –, deve ora rispondere di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, estorsione e minacce a pubblico ufficiale.

Secondo la denuncia della donna, il figlio è rincasato ubriaco poco prima delle 2. Lei in quel momento stava dormendo: lui ha iniziato a sbattere le porte e i soprammobili; poi le ha urlato di alzarsi. Quindi ha afferrato un coltello e, dopo avere sollevato le coperte, le ha intimato di consegnargli 200 euro per potere tornare al bar a bere. Lei allora ha tergiversato, si è vestita e ha detto che sarebbe uscita per prelevare. Ma a quel punto – prosegue l’accusa – il 25enne le ha preso il cellulare dicendole che solo una volta avuti i 200 euro glielo avrebbe restituito. La donna ha allora cercato di guadagnare la caserma più vicina: il figlio però l’ha raggiunta: e così lei è tornata sui suoi passi e si è nascosta in garage. E in quel frangente, lui, commentando ad alta voce, si è messo ad ascoltare i vocali di sfogo che la madre aveva inviato ad alcuni familiari. La tensione è salita: “Stasera ti faccio vedere io chi sono”, ha esclamato il 25enne. A quel punto lei è riuscita a barricarsi in casa ma il giovane ha sfondato il lucernario: e così la donna ha deciso di rifugiarsi sul tetto. Infreddolita e impaurita, è rimasta lì fino all’arrivo dei militari cercando nel frattempo, invano, di gridare aiuto a qualcuno. I carabinieri l’hanno poi scortata giù per le scale: ma appena si è affacciata, il 25enne ha provato a colpirla con un pugno: per fortuna due militari lo hanno subito bloccato. E allora il giovane ha raccolto una scheggia di vetro del lucernario infranto e l’ha brandita contro un carabiniere: taser inevitabile ma, nonostante il colpo fosse andato a segno, il 25enne non ha mostrato effetti continuando a impugnare il pezzo di vetro. Sono una volta raggiunto da una seconda scarica, è stato finalmente bloccato e consegnato alle cure degli operatori del 118 già presenti sul posto. Dell’accaduto, è stato subito avvisato il pm di turno Monica Gargiulo. Ieri mattina davanti al gip Corrado Schiaretti, il 25enne, difeso dall’avvocato Nicola Laghi, in buona sostanza si è detto dispiaciuto per l’accaduto spiegando di non ricordare molto a causa dell’alcol. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha concesso i domiciliari nel reparto psichiatrico di Ravenna.

Andrea Colombari