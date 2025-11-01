Minaccia una donna e dà fuoco ai panni stesi

I Carabinieri della Stazione di Lugo hanno arrestato a Fusignano un 52enne italiano, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, per minaccia e danneggiamento. La vicenda ha avuto inizio verso l’una e mezzo, quando alla Centrale operativa è arrivata a telefonata da una residente che segnalava delle grida d’aiuto e un forte trambusto provenire dall’appartamento della sua vicina.

Le pattuglie dei Carabinieri giunte velocemente sul posto hanno ascoltato la testimonianza della donna che aveva richiesto l’intervento che riferiva di aver notato un uomo introdursi nel giardino di proprietà della vicina e che insistentemente chiedeva di entrare in casa. Al diniego della donna, l’uomo utilizzando una bottiglia contenente del liquido infiammabile, aveva incendiato i vestiti che quest’ultima aveva lasciato sullo stendino. A questo punto, grazie all’aiuto di un vicino e dell’immediato intervento di un’altra pattuglia dei Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno, l’uomo è stato fermato e allontanato dall’abitazione.

Il 52enne, anche in presenza dei militari, ha continuato a minacciare la donna e, non contento, a danneggiare con violenti pugni anche la buchetta postale. L’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Lugo fino alla mattinata successiva quando è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I Carabinieri nelle ultime notti hanno notevolmente implementato il numero di pattuglie presenti sul territorio e grazie anche ad una pronta collaborazione dei cittadini si è potuto rintracciare in pochi minuti il presunto responsabile.